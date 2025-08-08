Miss Italia Lazio 2025: ad Anzio finale regionale Miss Cinema Lazio 2025

Il 9 agosto una serata di spettacolo e bellezza nello storico Stabilimento Tirrena, con sul fondo la scenografia del Paradiso sul Mare

Il tour di Miss Italia Lazio 2025 approda ad Anzio per una delle finali regionali più attese.

A partire dalle ore 21:30, nello Stabilimento Balneare Tirrena, luogo iconico che da sempre rappresenta un pezzo di storia della città, andrà in scena la Finale Regionale Miss Cinema Lazio 2025, fascia che garantisce l’accesso diretto alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 2 al 5 settembre al Resort De Angelis, nella Riviera del Conero, Marche.

La serata si svolgerà sulla sabbia, con sul fondo la scenografia maestosa del Paradiso sul Mare, edificio simbolo di Anzio e protagonista visivo d’eccezione per un evento che unisce moda, cultura e territorio.

Organizzata da Delta Events Srls, esclusivista Miss Italia per la regione Lazio dal 2011, la finale torna per il terzo anno consecutivo allo Stabilimento Tirrena, a conferma del forte legame tra il concorso e questa location che nel tempo è diventata parte integrante del percorso regionale.

Ospite speciale della serata sarà Melina Monaca, Miss Roma 2025, che sfilerà sul palco per celebrare il suo recente titolo accanto alle concorrenti in gara per la corona di Miss Cinema Lazio 2025.

La giuria sarà composta da personalità di rilievo del panorama artistico e cinematografico: l’attore Massimiliano Buzzanca, figlio dell’indimenticabile Lando Buzzanca – grande amico del concorso – e il produttore cinematografico Luigi de Filippis.

Insieme presenteranno al pubblico il loro nuovo cortometraggio, in anteprima prima della partecipazione ufficiale al Film Festival di Roma 2025.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Margherita Praticò, mentre la regia sarà curata da Mario Gori.

La manifestazione sarà animata dalle musiche suonate da Lava DJ, che accompagnerà il pubblico con il suo sound per tutta la durata della serata, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e dinamica.

Un appuntamento imperdibile, tra bellezza, spettacolo e passione per il cinema, in una delle cornici più rappresentative di Anzio.