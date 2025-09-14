Miss Italia 2025: la finalissima

Il Lazio sogna con Valentina, Sara e Carola

Tre ragazze, tre percorsi diversi ma un unico traguardo: rappresentare il Lazio alla finalissima di Miss Italia 2025, in programma lunedì 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio (FM), trasmessa in diretta su RTV San Marino (CH 550 Dtt, Sky e Tivùsat), RaiPlay e Media DAB.

Le protagoniste sono Valentina Berardo, Sara Fidani e Carola Danesi, tre giovani che incarnano passione, talento e autenticità.

Valentina Beraldo, la grazia che incontra la forza

Ventidue anni, viterbese, studentessa e modella, sportiva tra cavalli e pilates. Ha conquistato la fascia di Miss Lazio 2025 dopo quella di Miss Sport Givova.

La finale si avvicina e mi sento divisa tra l’impazienza per il 15 e il dispiacere che questa esperienza stia per finire.

Sara Fidani, energia e autenticità

Romana di Ostia, 27 anni, cantante dalla voce inconfondibile, atleta instancabile e modella dal sorriso deciso. Con il titolo di Miss Eleganza Roma porta sul palco la sua forza e la sua sincerità.

È un’occasione per raccontare chi siamo davvero, senza rinunciare alle passioni che ci rendono unici.

Carola Danesi, dolcezza e determinazione

Vent’anni, romana della Garbatella, sogna di diventare insegnante. Nel frattempo coltiva canto, pallavolo e nuoto. Dopo il secondo posto a Miss Lazio, ha indossato la fascia di Miss Sport Givova.

Arrivare in finalissima è un mix di orgoglio, felicità e timore di non essere all’altezza.

La finale: giuria, ospiti e meccanismo di gara

A presentare la serata sarà Nunzia De Girolamo, mentre la giuria sarà presieduta da Francesca Pascale con Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra.

Le 40 concorrenti, divise in due squadre guidate dalle ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta, 2005, e Ofelia Passaponti, 2024, affronteranno sette prove – tra portamento, canto, ballo e recitazione – che ridurranno progressivamente il gruppo da 40 a 8, poi a 4 e infine a 3 finaliste, da cui uscirà la nuova Miss Italia.

La musica darà ritmo alla serata con la presenza di Guè, Rkomi, Shablo, Tormento, Joshua, Serhat e Senhit, oltre alle esibizioni di Samuel Peron e Veera Kinnunen.

Lazio protagonista

Per il Lazio è una vetrina d’eccezione: tre giovani donne che, con la loro storia, dimostrano come Miss Italia sia non solo un concorso di bellezza, ma un percorso di crescita e consapevolezza.

Come ricorda la patron Patrizia Mirigliani:

Miss Italia non è soltanto un concorso di bellezza, ma un laboratorio di esperienze ed emozioni che accompagna le ragazze nella crescita personale. È un percorso che le aiuta a diventare più consapevoli, più forti e autentiche, preparandole ad affrontare le sfide della vita con determinazione e coraggio.

Infine, l’augurio di Margherita Praticò, agente esclusivo di Miss Italia per il Lazio: