Miss Cinema Lazio 2025: Ad Anzio trionfa Ludovica Tofani

A incoronarla Massimiliano Buzzanca

Nella serata di sabato 9 agosto, sull’arenile dello storico Stabilimento Balneare Tirrena di Anzio, si è svolta la Finale Regionale di Miss Cinema Lazio 2025, sesta tappa ufficiale del tour Miss Italia Lazio 2025, valida per l’accesso diretto alle Prefinali Nazionali del concorso, in programma dal 2 al 5 settembre presso il Resort De Angelis, nella Riviera del Conero, Marche.

La Finale Nazionale dell’86ª edizione di Miss Italia si terrà invece il 15 settembre a Porto San Giorgio e sarà trasmessa su RTV San Marino e su Rai Play.

A conquistare la fascia e il titolo di Miss Cinema Lazio 2025 è stata Ludovica Tofani, 19 anni, romana, occhi verdi e capelli castani, studentessa con la passione per il ballo e la recitazione, già vincitrice della fascia onorifica di Miss Legalità.

Con la vittoria, Ludovica rappresenterà il Lazio alle Prefinali Nazionali di Miss Italia.

Al secondo posto Sofia Forchetta, 20 anni, di Grottaferrata, studentessa e volontaria in un canile, sogna di diventare psicologa; terza classificata Elena Meccariello, 21 anni, di San Cesareo, studentessa universitaria con un forte interesse per la storia dell’arte, la palestra e il teatro.

La serata si è aperta con un omaggio al fascino senza tempo del cinema italiano attraverso una sfilata ‘Dolce Vita’, che ha visto le concorrenti reinterpretare l’eleganza e l’atmosfera del celebre film di Federico Fellini.

Particolarmente apprezzata anche la passerella Moda Mare, che ha messo in risalto la bellezza e il portamento delle 19 finaliste.

Ospiti speciali della serata Melina Monaca, Miss Roma 2025, Eva Zingaretti, Miss Cinema Roma 2025, e Sara Fidani, Miss Eleganza Roma 2025, che hanno impreziosito l’evento con la loro presenza e sfilato sul palco tra gli applausi del pubblico.

La giuria tecnica era composta da personalità di spicco del panorama artistico e cinematografico, tra cui l’attore Massimiliano Buzzanca, figlio del grande Lando Buzzanca – storico amico del concorso – e il produttore Luigi de Filippis, che hanno presentato in anteprima il loro nuovo cortometraggio ‘T.O.F. – Two Old Friends’, prima della partecipazione ufficiale al Film Festival di Roma 2025.

L’evento, organizzato da Delta Events Srls, esclusivista Miss Italia per il Lazio dal 2011, è stato condotto da Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori e le musiche di DJ Valentino, che hanno accompagnato il pubblico in un’atmosfera elegante e coinvolgente per tutta la durata della serata.

Il tour Miss Italia Lazio 2025 proseguirà sabato 16 agosto a Rocca Priora con la Finale Regionale per l’elezione di Miss Miluna Lazio 2025, altra fascia valida per l’accesso alle Prefinali Nazionali.