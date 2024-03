‘Mis – Smarco’ al Teatro Trastevere

In scena a Roma il 12 marzo

Esclusivamente il 12 marzo, ore 21:00, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Mis – Smarco’ di e con Valentina Illuminati, una produzione dell’associazione numeri11.

Dopo una vita costantemente impegnata nei disparati ruoli della brava, divertente, saggia, cazzuta, umile, educata, figlia, sorella, nipote, compagna etc etc , sulla soglia degli -anta e ormai donna Mis Smarco decide di smarcarsi dalle sue ingombranti personalità per Essere solo e semplicemente Se stessa.

In scena un’attrice, molte personalità e altrettanti personaggi. Alternando narrazione, dialoghi e monologhi la protagonista condivide un percorso, una sfida, una trasformazione.

Mis Smarco nasce in una piccola cittadina marchigiana, utilizzando a volte il dialetto d’origine, reso comprensibile a tutti, trova ispirazione per dipingere la società intorno e al tempo stesso sondare con schiettezza le problematiche di un essere umano alla ricerca di Sé.

Il racconto presta particolare attenzione a ‘quei piccoli avvenimenti quotidiani’ che inconsapevolmente diventano così grandi da condizionare la personalità e la storia di ciascuno.

Lo spettacolo ‘Mis – Smarco’ è leggero, ironico e irriverente, ma offre, al contempo, spunti di riflessione comuni.

L’autrice, l’attrice e la regista sono d’accordo nel sostenere che la vita nei suoi tempi e contrattempi va vissuta per quella che è: Una Commedia Divina.

È la storia qualunque di una donna qualunque, il linguaggio è potabile e la trama a buffet, ognuno prenda ciò che vuole. Scegliendo le parole giuste possiamo davvero cambiare la storia,

magari la nostra… magari! Mi smarco dal giudizio, dalla colpa, dalla perfezione.

cit. ‘Mis Smarco’

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Consigliata Prenotazione

Via Jacopa de’ Settesoli, 3

Roma

Biglietto:

intero euro 15,00

ridotto euro 10,00

prevista tessera associativa

Contatti:

06-5814004

328-3546847

info@teatrotrastevere.it