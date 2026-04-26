‘Miranda ovvero dell’altro da noi’ a Scotto Jonno

L’ultima fatica letteraria di Manlio Santanelli sarà presentata alla Galleria Principe di Napoli il 29 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Ultimo lavoro di Manlio Santanelli ‘Miranda ovvero dell’altro da noi’, Kairos Edizioni, finito di stampare nel febbraio 2026.

Sorprendente, ironico, fantasioso, ma fino ad un certo punto, sicuramente bizzarro ed eccentrico che apre a riflessioni insolite.

Si incontrano e si analizzano lo specismo, cioè una forma di discriminazione basata sulla specie di appartenenza che assegna un valore morale superiore agli esseri umani rispetto agli altri animali, e l’antispecismo, il movimento opposto che sostiene la parità morale tra le specie e si oppone allo sfruttamento.

Santanelli fa riferimento alla Teoria dell’Evoluzione di Charles Darwin, e in modo particolare alla psicologia evoluzionistica oltre alla selezione sessuale che ci permettono di comprendere chi siamo come specie.

Il racconto di Santanelli verrà presentato per la prima volta, mercoledì 29 aprile alle ore 18:00 presso Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli.

Dopo l’indirizzo di saluto dell’editore Giovanni Musella, a confrontarsi con l’autore saranno presenti, Michele Rossena Psicoterapeuta, Istituto Italiano per le Scienze Umane; Nino Daniele, già Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Napoli; Bruno Garofalo, scenografo, costumista, regista; Daniela Pergreffi, artista e docente presso Accademia di Belle Arti di Napoli.

Per le letture saranno presenti gli attori, Federica Aiello e Roberto Maria Azzurro.

I commenti musicali sono a cura di Davide Mauro.

Le illustrazioni del libro sono state realizzate da, Armando Ibello, Luisa Straiano e Martina Iacovino studenti dell’Accademia di Belle Arti. Con la partecipazione di Matteo Mercolino.

L’organizzazione e la conduzione sono di Laura Bufano, giornalista.