‘M’innamorai di te’ al Campania Libri

Il 5 ottobre la presentazione del nuovo libro di Giuliano Pavone a Palazzo Reale di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

In ‘M’innamorai di te’ (64 pagine – euro 5, ISBN: 978-88-89433-44-7) si alternano sentimenti come la gioia, l’orgoglio e la passione per la vittoria e per i festeggiamenti del terzo scudetto del Napoli da un punto di vista particolare: le emozioni sono di un tifoso che non è nato a Napoli.

L’autore, di Giuliano Pavone, si cimenta in una riflessione sul tifo come una storia d’amore che va ben oltre il calcio.

Il libro sarà presentato il 5 ottobre, ore 11:00 prenotazione qui, presso la Sala Cristallo – Sala Premio Napoli del Campania Libri festival della letteratura a Palazzo Reale alla presenza dell’autore Giuliano Pavone, l’editore Luciano Chirico e il professor Bruno Siciliano dell’Università Federico II. Modera il giornalista Lucio Pengue.

Che bello il quadratino bianco e rosso di tifosi georgiani. E che bello Kim con la mano a cuoppo, che bello Osimhen che sa più parole in napoletano che in italiano.

I devoti della dea Eupalla sanno spiegare perché il Napoli abbia vinto il terzo scudetto, ma c’è da spiegare qualcosa di più, nel rapporto tra Napoli e il Napoli, fra i tifosi e la città, fra la squadra i giocatori e quel poco di Napoli di cui c’è ovunque bisogno, come diceva Luciano De Crescenzo.

E chi meglio di un tifoso speciale, non nato all’ombra del Vesuvio, può provare a spiegare tutto ciò? L’ultimo capitolo di questa storia, lo «scudetto sospeso», è qui raccontato da un maestro della letteratura sportiva, a Napoli in quei memorabili giorni e per sempre vicino alla sua squadra.

Dedicato a i ‘napoletani dentro’ di tutto il mondo.

Tutti i profitti della pubblicazione saranno devoluti al progetto ‘Sostieni il calcio popolare’ coordinato da Luigi Volpe (Chicco).

Chi volesse sostenere il progetto può già preordinarlo al seguente link Amazon:

https://www.amazon.it/dp/8889433442

Foto Copertina di Riccardo Piccirillo

Biografia autore

Giuliano Pavone (1970) è nato a Taranto e vive a Milano. Ha pubblicato oltre quindici libri, fra cui un romanzo ambientato nel mondo del calcio (L’eroe dei due mari, Marsilio, 2010, vincitore di tre premi nell’ambito della letteratura sportiva) e due volumi sul Napoli: ‘Na sera ‘e maggio (Graf, 2007, con Giuseppe Caporaso) e Tutti gli uomini che hanno fatto grande la SSC Napoli (Castelvecchi, 2010). La sua opera più recente è il romanzo Gli scorpioni (Laurana, 2022).