Home Toscana Regione Toscana Minime in ulteriore calo, allerta gialla per ghiaccio in Toscana

Minime in ulteriore calo, allerta gialla per ghiaccio in Toscana

Di
Redazione
-
Codice giallo Toscana

Si raccomanda prudenza

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote.

Per questo la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12:00 di domani, giovedì 8 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE