Minestra di castagne

Ingredienti

400 grammi di castagne già cotte

300 grammi di ceci

250 grammi di farro

200 grammi di cavolo nero

200 grammi di cavolo verza

40 grammi di funghi porcini essiccati

1 carota

Mezza cipolla bianca

1 spicchio di aglio

Qualche foglia di alloro

Qualche foglia di maggiorana

Sale q.b.

Olio EVO q.b.

Procedimento

Ormai le temperature si stanno abbassando e nei negozi di frutta e verdura come nei supermercati si cominciano a vedere le prime castagne, uno dei punti forti della cucina autunnale.

Questa ricetta è molto adatta alle temperature più rigide e tende proprio a valorizzarne il sapore.

La preparazione è un po’ lunga, ma non ci sono particolari difficoltà, e vi assicuro che ne vale la pena.

Mettiamo a bagno il farro almeno sei ore prima, così come metteremo a bagno i porcini mezz’ora prima.

Puliamo le castagne, facendo attenzione a non lasciare nessun pezzo di pellicina, che risulterebbe di un amaro sgradevole.

Le mettiamo a bollire per quindici minuti circa in abbondante acqua salata con un pizzico di sale e un paio di foglioline di alloro. Le scoliamo e le facciamo raffreddare in un contenitore, poi filtriamo il liquido di cottura, che ci servirà dopo.

Puliamo il cavolo e lo tagliamo a striscioline, almeno per la parte esterna, mentre tritiamo le coste più interne.

Sgoccioliamo e tritiamo i funghi, filtriamo l’acqua e la aggiungiamo a quella di cottura delle castagne.

Tagliamo la cipolla a rondelle e a dadini la carota.

Facciamo riscaldare in una pentola abbastanza capiente l’olio, per poi mettere a soffriggere l’aglio, schiacciato e con tutta la buccia, i funghi, la carota, una foglia di alloro, qualche foglia di maggiorana e e le coste tritate di cavolo.

Facciamo appassire, togliamo l’aglio e uniamo il farro che avremo scolato e l’acqua di cottura delle castagne. Regoliamo di sale e facciamo cuocere un altro quarto d’ora.

Facciamo cuocere per venti minuti circa, poi aggiungiamo castagne e ceci. Questi ultimi vanno bene quelli in barattolo, altrimenti dovremo prenderci cura di cucinarli prima.

Mentre si ultima la cottura prendiamo le coste di cavolo tagliate a listarelle e le facciamo saltare in padella con poco olio e un pizzico di sale per due o tre minuti, giusto il tempo di renderle croccanti. Ne mettiamo una metà nella minestra e il resto da parte.

Lasciamo cuocere per altri 5 minuti e spegniamo.

Impiattando mettendo sopra le altre coste che avevamo lasciato da parte.

Accompagniamo con un Teroldego Rotaliano DOC.

Buon appetito!