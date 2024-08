Minacce a Tescaroli, Giani: ‘La sua battaglia è anche la nostra’

Il messaggio di vicinanza del Presidente della Regione Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Non possiamo accettare intimidazioni e non dobbiamo arretrare di un passo di fronte a minacce gravi come quelle indirizzate, e non per la prima volta, al procuratore capo di Prato Luca Tescaroli.

Così il Presidente della Regione Eugenio Giani, commenta le gravissime minacce al capo della Procura di Prato.

Giani prosegue:

Per tanti anni Tescaroli si è occupato delle inchieste sulle stragi mafiose che hanno colpito duramente anche la nostra regione.

In attesa che sia fatta piena luce sulle responsabilità e sui mandanti di questo gesto, voglio esprimere anche a nome della Giunta, piena solidarietà a chi lavora da sempre in prima linea contro la criminalità organizzata.

In Toscana non c’è e non ci sarà mai spazio per chi tenta di imporre un sistema basato sul ricatto e la violenza. La sua battaglia per la legalità è anche la nostra.