Minacce a Il Tempo e Libero, Rocca: Piena solidarietà

Piena solidarietà ai professionisti de Il Tempo e Libero per le gravi e intollerabili minacce ricevute a firma anarchica.

Esprimo la mia vicinanza a chi, ogni giorno, con impegno e professionalità, contribuisce a garantire ai cittadini un’informazione libera e indipendente.

Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta piena luce e auspico che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti.