Minacce a Il Tempo e Libero, Rocca: Piena solidarietà

Il Presidente della Regione Lazio auspica che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Piena solidarietà ai professionisti de Il Tempo e Libero per le gravi e intollerabili minacce ricevute a firma anarchica.
Esprimo la mia vicinanza a chi, ogni giorno, con impegno e professionalità, contribuisce a garantire ai cittadini un’informazione libera e indipendente.
Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta piena luce e auspico che i responsabili vengano presto individuati e perseguiti.
Lo dichiara su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.