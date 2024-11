‘Mille modi per dire ti amo’ al Teatro Biondo

In scena a Palermo dal 20 novembre al 1° dicembre

Debutta in prima nazionale, mercoledì 20 novembre alle ore 21.00 nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo, lo spettacolo ‘Mille modi per dire ti amo’ dell’autore statunitense Neil LaBute, nella messa in scena diretta da Luca Mazzone e interpretata da Roberta Caronia.

Mazzone firma anche la scena, mentre i costumi sono di Dora Argento.

Repliche fino al 1° dicembre.

Protagonista della pièce è una donna di mezza età, una professoressa che crede nel proprio lavoro, portato avanti da tanti anni con grande entusiasmo. Nell’intimità della sua abitazione la donna ci racconta la sua storia apparentemente normale, caratterizzata da una routine quotidiana dalle abitudini borghesi, un’esistenza costellata da piccole soddisfazioni incastonate in regole dettate dal buon senso comune.

A un certo punto, però, scopriamo che questo fragile equilibro è stato messo in crisi dall’incontro con un suo giovane studente, il quale scatena un turbinio di passioni, smascherando il malessere e l’insoddisfazione di fondo.

Il giovane asseconda e accompagna la donna in una danza vorticosa che non lascia scampo e che fa riscoprire la vitalità mortificata da un certo perbenismo piccolo borghese.

Luca Mazzone spiega:

In ‘Mille modi per dire ti amo’ LaBute ci racconta una storia che ha a che fare con il destino e l’autodeterminazione della propria esistenza. Fino a che punto possiamo davvero determinare gli eventi della nostra vita? L’autore affronta temi universali come l’amore, la maternità, la coppia, giocando con i suoi personaggi come pedine all’interno di un ingranaggio stritolante, dove caso e ricerca della felicità si avviluppano facendo precipitare gli eventi. Ed è proprio la ricerca della felicità ad ogni costo che assume un peso nella vita della protagonista. Un peso specifico oltreché metaforico. Cosa si è disposti a fare per raggiungere i propri obiettivi? O, più prosaicamente: il fine giustifica i mezzi?

Il personaggio che esce fuori dalla penna di LaBute offre un’ampia tavolozza di colori e sfumature utili per indagare l’animo umano e per mettere in luce le contraddizioni di un certo mondo borghese e perbenista.

Mazzone aggiunge:

L’indefinitezza apparente dell’ambientazione e la scrittura che segue a tratti il flusso di coscienza ha stimolato nel lavoro di regia l’idea di mettere la protagonista sotto una grande lente d’ingrandimento, in uno spazio neutro, capace di evidenziarne ambiguità e contraddizioni, sospendendola così in una sorta di limbo spazio – temporale. Un progressivo spostamento da una concretezza realistica a una rarefazione simbolica. Così la protagonista si ritrova in bilico tra amore e verità, quasi due categorie supreme che si scontrano in una seducente partita a scacchi.

Biografia

Neil N. LaBute (1963) è un drammaturgo, regista e sceneggiatore americano. È noto soprattutto per un’opera teatrale da lui scritta e successivamente adattata per il cinema, ‘In the Company of Men’, 1997, premiata al Sundance Film Festival, agli Independent Spirit Awards e al New York Film Critics Circle.

Ha scritto e diretto i film ‘Your Friends & Neighbors’, 1998, ‘Possession’, 2002, basato sul romanzo di A. S. Byatt, ‘The Shape of Things’, 2003, basato sull’omonima opera teatrale, ‘The Wicker Man’, 2006, ‘Some Velvet Morning’, 2013, e ‘Dirty Weekend’, 2015.

Ha diretto i film ‘Nurse Betty’, 2000, ‘Lakeview Terrace’, 2008, e l’adattamento americano di ‘Death at a Funeral’, 2010.

LaBute ha creato la serie televisiva ‘Billy & Billie’, scrivendo e dirigendo tutti gli episodi. È anche il creatore della serie televisiva ‘Van Helsing’. Recentemente ha prodotto, co-diretto e co-scritto The I-Land per Netflix. Ha inoltre diretto diversi episodi di serie come ‘Hell on Wheels e Billions’.

‘Mille modi per dire ti amo’

di Neil LaBute

traduzione di Monica Capuani

regia, scena e luci Luca Mazzone

con Roberta Caronia

costumi Dora Argento

aiuto regia Emanuele Maria Russo

direttore di scena Sergio Beghi

coordinamento dei servizi tecnici Giuseppe Baiamonte

fonico Manfredi Di Giovanni

elettricista Mario Schillaci

macchinista Gaetano Presti

sarta Mariella Gerbino

produzione Teatro Biondo Palermo

durata: 1 ora

Calendario delle rappresentazioni:

mercoledì 20 novembre ore 21:00

giovedì 21 novembre ore 21:00

venerdì 22 novembre ore 16:00

sabato 23 novembre ore 17:00

domenica 24 novembre ore 20:00

martedì 26 novembre ore 17:00

mercoledì 27 novembre ore 21:00

giovedì 28 novembre ore 21:00

venerdì 29 novembre ore 16:00

sabato 30 novembre ore 17:00

domenica 1° dicembre ore 20:00