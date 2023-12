Mille bambini di case famiglia ospiti di Edenlandia

Evento di beneficenza in programma il 21 dicembre alla presenza dell’Assessore Trapanese e di Don Patriciello

Zucchero filato e graffe a volontà per gli oltre mille piccoli ospiti che giovedì 21 dicembre a partire dalle ore 16:00 affolleranno i viali e i giochi di Edenlandia.

L’evento natalizio di beneficenza, ‘Children’s charity day’, sarà una giornata interamente dedicata alle bambine ed ai bambini che vivono in case famiglia oppure in contesti familiari con forte disagio economico e sarà la prima edizione di un appuntamento che diventerà fisso nell’agenda napoletana della solidarietà.

I viaggi sul trenino, su Dumbo e sul bruco, le visite al maniero, al Castello e tanti giri nelle giostre e nella ruota panoramica ma anche spettacoli e giochi con gli animatori di Family show, Play animation e, naturalmente, la visita di Babbo Natale, che distribuirà regali, zucchero filato e graffe a volontà per tutti i piccoli ospiti del parco di divertimento flegreo.

Hanno già aderito e saranno presenti la Fondazione Santobono Pausillipon, con cui Edenlandia collabora da diversi anni, oltre a numerose case famiglia di San Pietro a Patierno, di Chiaiano, della Sanità, di Poggioreale, di San Giovanni a Teduccio, la Casa dello Scugnizzo e il Laboratorio del centro educazionale Don Bosco.

Ci saranno anche tante associazioni come Infanzia da vivere, con Bruno Mazza che opera nel Parco Verde di Caivano, i giovani della speranza di Caivano, la casa dei sogni di Giugliano, ASSOGIOCA e come l’AISAC, che si occupa di patologie legate alla crescita.

Tanti anche gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto l’iniziativa: dal Consolato del Benin all’Ordine di Malta, dall’Azienda ospedaliera Santobono Pausillipon, alla Curia di largo Donnaregina.

Tra gli ospiti attesi a Fuorigrotta, a partire dalle ore 16:00, l’Assessore alle politiche sociali Luca Trapanese, Don Maurizio Patriciello, Maria Luisa Iavarone e tanti altri.

Afferma il socio unico di Edenlandia Gianluca Vorzillo: