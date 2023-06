Milano sede della terza sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Ecco perché il progetto portato avanti dall’amministrazione regionale, che ha fortemente creduto in questo risultato facendo squadra con le altre istituzioni e i principali soggetti imprenditoriali e di categoria del territorio, rappresenta un riconoscimento di eccellenza e, soprattutto, una grande opportunità da sfruttare al meglio per quella nuova stagione di crescita economica, politica e di prestigio che la nostra comunità nazionale e territoriale merita e attende da tempo.

La nostra Regione e la sua metropoli guardano per vocazione al futuro, all’innovazione e alla crescita, forti del loro ingegno e di quelle capacità produttive riconosciute in tutto il mondo.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, commentando l’assegnazione e la scelta di Milano come sede della terza sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Aggiunge il vertice di Palazzo Pirelli:

Un risultato che non solo comporterà vantaggi significativi in termini di costi per le nostre imprese, ma che avrà anche ricadute economiche rilevanti sull’indotto dell’economia locale e per la creazione di nuovi posti di lavoro.