Milano – Napoli: cena teatrale a 7 portate – Epilogo

Le luci sul palco si affievoliscono fino a lasciare un solo raggio di luce sul centro della scena, calda come l’alba, dove è rimasto il tavolo, ormai vuoto e silente di pacifica conclusione.

Due grembiuli ripiegati con cura: uno a pois e uno a righe. Una musica lieve e soave a 432 Hz si manifesta.

Insomma, Milano non è una città da contemplare, ma per realizzare un’idea di sé stessi. Il senso è nella costruzione. La felicità milanese non è uno stato d’animo, è un risultato. È la soddisfazione concreta di un obiettivo raggiunto, di un traguardo che si materializza.

La sua bellezza non è paesaggistica, è antropica. È la bellezza del funzionale che diventa sublime. Milano è la città del progetto, della disciplina, della trasformazione di un’idea in materia. È un motore a pieni giri.

Invece Napoli vive non per fare, ma per scoprire la parte di sé più passionale, più istintiva, più legata alla comunità. Il senso non è un risultato, è il processo. La sua bellezza è tellurica e metafisica. È il caos che genera armonia, il sacro che si mescola al profano.

Nell’irresponsabilità, vi è una saggezza tragica e gioiosa: la precarietà della vita, imprevedibile e breve, vissuta con intensità, qui e ora. Le relazioni umane sono l’unico vero capitale. È la città della trasformazione della materia in emozione. È un palcoscenico vivente e costante.

Due ecosistemi emotivi e relazionali distinti: una privilegia l’efficienza del sistema, l’altra l’intensità dell’esperienza. Una pianifica la vita, l’altra la interpreta.

Milano è azione, futuro, progetto lineare.

Napoli è essenza, presente, presenza di un orizzonte di possibilità.

Vivere Milano è una scelta. Vivere Napoli è una condizione.

Visitare Milano è un esame. Visitare Napoli è una terapia.

Una città ti mostra cosa l’uomo può fare. L’altra ti ricorda cosa l’uomo è. Napoli vive di partecipazione; Milano di proiezione.

Napoli incarna l’emotività del cuore. Non capire, ma sperimentare, evocare, partecipare. È indole relazionale: il gesto, la parola, la battuta non sono ornamenti, ma forme di comunicazione totale.

Con Pulcinella i napoletani sono riusciti a personificare la più completa immagine delle loro caratteristiche socio-antropologiche, l’anima popolare della città: allo stesso tempo imbroglione e altruista, pigro ma preordinato ad appagare la sua voglia perenne di mangiare; a volte ribelle, altre pelandrone e tutto ciò altro non è che una complessa dinamica culturale.

Milano incarna il ritmo, un respiro che mantiene sempre in movimento. È indole razionale della mente: la connessione, la rapidità, l’efficienza. Non c’è bisogno di maschere, ma di disciplina visionaria, raffinatezza pratica.

Milano è dignità del lavoro, ognuno è un mattone nella cattedrale collettiva dalla cui sommità la Madonnina protegge e sorveglia una città che ambisce a salire. Milano è un’energia che pensa, struttura, definisce, che usa l’intelletto, il simbolo e la geometria, per trasformare la materia in una sostanza più alta. Dalle crisi nascono l’industria, il design e la moda.

Le due città si rivelano attraverso i propri dialetti e infatti le parole rispecchiano le rispettive anime.

Il milanese è lingua asciutta, contratta, come se volesse conservare l’energia dentro il corpo, perché spesso privilegia termini brevi, rapidi e funzionali. Parla come la città che lavora, calcola, costruisce. Il suono si appoggia più alla gola e al palato e tende a tagliare le parole e a ridurle all’essenziale. Un dialetto che trattiene.

Il napoletano è una lingua esplosiva, aperta, melodica. Il suono si allarga nel petto, scorre e canta. La parola si espande. Le vocali si allungano, le consonanti si addolciscono. Ama le immagini vive, metafore antiche e parla come il popolo che ricorda, sogna e sente.

Una ha una grammatica centripeta, come la polenta che cuoce lentamente e si addensa; l’altra è centrifuga e crea onde sonore come il ragù che borbotta per ore, diffondendo profumo nell’aria.

Il milanese parlato tende all’ordine, alla precisione, al silenzio operativo. Il dialetto è terrestre, disciplinato. L’articolo ai nomi è sostanza. Le frasi sono spesso corte, dirette, concrete. Parlare milanese è come incidere un segno nella pietra.

Mentre il napoletano tende al moto, alla relazione, al calore. La parlata è narrativa, teatrale, emotiva. L’articolo napoletano è invocazione. Le frasi sono ampie, avvolgenti, piene di ritmo. È come una vibrazione, scorre, si avvolge, danza.

I clitici milanesi incollano come il burro; l’enclisi vivace napoletana è l’olio che rende fluido. I tempi sono opposti, la lingua milanese come la cottura precisa, tecnica, chirurgica; quella napoletana lenta, lunga, scaramantica.

Ogni dialetto è una camera del Tempio, una stanza del Sé. Il modo in cui si parla e il modo in cui si mangia seguono la stessa logica profonda.

La fonetica milanese tira dentro, esattamente come il risotto che assorbe, che si fa cremoso per concentrazione. La grammatica milanese è come il riso: assorbe, compatta, non si disperde. Il lessico corto e pragmatico riprende le caratteristiche della cotoletta: semplice nel nome e nella forma. Sintassi asciutta, cucina sobria, ma raffinata.

Il napoletano si dilata come il pizzaiolo apre il panetto in un disco da condire, come il pasticcere conforma con le dita la sezione del rotolo di pasta sfogliata per creare la conchiglia triangolare che accoglie il ripieno. L’enfasi sonora è come la parmigiana, strati che si moltiplicano come sillabe in festa. Sintassi melodica, cucina espansiva.

Ogni dialetto è una ricetta dell’inconscio collettivo. Ogni ricetta è una grammatica cucinata.

Due codici, una sola verità: l’Italia è un dialogo tra il rigore che sogna e il caos che costruisce. L’una completa l’altra perché, in fondo, ogni essere umano avrebbe bisogno sia di realizzare il proprio progetto che di appartenere ad una storia più grande di sé.

Entrambe vivono però di una narcisistica ferita identitaria: Milano si sente incompresa nella sua bellezza ‘non convenzionale’; Napoli si sente vilipesa nei suoi pregi e ingigantita nei suoi difetti.

Milano e Napoli sono due modelli di civiltà urbana che, in modi opposti, affrontano le stesse domande esistenziali: come relazionarsi con gli altri, come dare un senso al tempo, come conciliare tradizione e innovazione, come trovare la qualità in un mondo di massa.

La loro differenza non è di valore, ma di grammatica esistenziale: una parla la lingua della progettualità, l’altra la lingua della vitalità. E l’Italia, per essere sé stessa, ha disperatamente bisogno di entrambe le visioni.

Il vero viaggio, tuttavia, non è stato tra Milano e Napoli, né attraverso sette portate. Forse il vero viaggio è stato quello compiuto senza muoversi da quel tavolo. Un viaggio che non ha un vero arrivo, ma solo un punto di partenza. E forse, il senso di tutto questo, non è una lezione, ma un semplice, antico riconoscimento.

Tra la meditazione aurea del risotto e il senso dei livelli della parmigiana, nell’essenza nascosta della genovese e la potenza nobile della cotoletta; tra la necessità di abbraccio delle salsicce e friarielli e l’illusionismo concettuale della Polenta e Osei; nella complessità eroica della sfogliatella e la semplicità contadina della sbrisolona; all’interno dell’alveolatura mistica ascensionale del Panettone milanese e il conviviale groviglio degli struffoli; in mezzo alla memoria speziata dei mustaccioli e il sacrale concetto alchemico del babà… tutti i capolavori assaggiati parlano lingue diverse, tutte verità che si completano in un colloquio infinito tra sostanza e trasformazione, tra regola e passione, tra geometria e caos.

***

Nessuna lezione di geografia né di grammatica né di filosofia, né di cucina, solo un manifesto sull’arte di esistere per un mondo affamato di bellezza e di alimento condiviso con amore.

Due luoghi. Due mondi. Due assaggiatori appassionati e genuini. Due Fratelli. Un unico cuore e una sola verità, di diversità, di cooperazione e amicizia.

L’Italia è come il teatro in un grande piatto come un palco.

Il Nord ne disegna i bordi con efficienza e sogno razionale di tragedia misurata.

Il Sud ne riempie il nucleo con caos e luce in commedia sfrenata.

Senza entrambe, non c’è drammaturgia. Non c’è spettacolo!

L’Italia è una conversazione, il dialogo tra la precisione attiva e la pazienza passionale.

Il sapore? Quello nasce solo quando i fuochi si accendono insieme.

In fondo, Nord e Sud sono piatti dello stesso menu: basta sedersi allo stesso tavolo.

***

E forse, per ritrovare quel menu, quella verità, a volte bisogna avere l’audacia di scendere dal proprio treno e di fermarsi in una stazione che non è su nessuna cartina…

Esiste una stazione al mondo molto particolare, dove il treno fa una fermata facoltativa: è un luogo sospeso tra una partenza e un arrivo.

Se decidi di scendere lì, sai che non troverai nulla. Niente centri commerciali, niente insegne al neon, niente connessione wi-fi. Solo il silenzio. Forse giusto il vento che fruscia fra le foglie degli alberi.

Il treno, dopo il fischio del capotreno, chiude le sue porte e riparte, lasciandoti. Molti, in quel vuoto, sarebbero dispersi, perduti nel nulla, disperati. Altri, pochi, per la prima volta, inizierebbero a vedere l’essenziale, l’esistenziale.

Perché il rischio, a forza di correre sui nostri treni superveloci, non è quello di perdere una coincidenza, ma quello di aver smarrito sé stessi, dimenticandosi in qualche vagone affollato di impegni.

Il senso segreto di quella stazione non è una penitenza, ma un’opportunità preziosa, un invito, per chi ha il coraggio, a ritrovare la bellezza più rara e trascurata: quella che, nonostante tutto, conserviamo ancora dentro di noi. Quella che non ha bisogno di biglietti, di orari o di un menu a sette portate per rivelarsi.

La musica finisce. Un attimo di silenzio carico di concentrazione e significato.

VFC (femminile) conclude, lentamente, mentre le luci scendo lentamente:

Forse… forse stanotte, su questo treno, qualcuno ha trovato quella stazione. E ha scoperto che la bellezza più rara… arriva semplicemente dal cuore dell’altro.

Si sente l’ultimo ‘stridio di flangia’ del treno che si allontana nel buio.

Fine

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!