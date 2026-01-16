Milano – Napoli: cena teatrale a 7 portate – Atto IV. I secondi

Ritirati i piatti della portata precedente, il cameriere torna servendo due panarielli con dentro delle fette di pane cafone dei Camaldoli e una michetta soffiata in via Commenda.

Spezzandola e avvicinandola al naso, Marco inspira e s’ispira da immaginarsi nelle orecchie Alberto Rabagliati con Nostalgia de Milan, dice:

Dopo più poeticizzato:

Michetta – da pronunciare rigorosamente con la é aperta – nobile, fresca e friabile, leggera, a lunga lievitazione, fragile e cava con la sua forma a stella, è perfezione infinita matematico-geometrica di Sezione Aurea, col potente Numero d’oro, l’armonica Divina Proporzione con cui la natura si presenta e riporta il concetto di Bellezza. Il “cappello” è il punto centrale che la contraddistingue, principale soglia d’ingresso del panino, per il vero meneghino.

Pietro dal canto suo, da profondo conoscitore delle tradizionalità partenopee non è da meno con il suo pane e attacca con in testa ‘Jesce sole, nun te fa suspirà’:

Di pezzatura importante che normalmente supera il classico kg, il pane ‘a otto è di lunga conservabilità dovuta alla tipologia d’impasto e alla crosta spessa, ha il colore esterno e la croccantezza è tipica del forno a legna. Internamente è giallo per merito delle farine meno raffinate e più economiche.

Osserva, infine, leggermente risentito:

Quindi, arrivano anche i secondi: cotoletta alla milanese da un lato e altri due piatti dall’altro: salsicce e friarielli e cartoccio ‘e pere e ‘o musso.

Chiede Marco, guardando il cartoccio, con lo stesso sguardo che avrebbe un archeologo di fronte a un reperto misterioso e potenzialmente maledetto.

VCF (cronista sportivo):

VFC (maschile):

Si avvicina cautamente, annusa appena e si ritrae, un po’ impallidito.

Il napoletano imitando scherzosamente lo slang milanese:

L’è un piatt tipic della cusina napoletana, el nom significa piede e muso e si riferisce alla sua composision: piede e dal muso del maiale.

Il milanese si vede di nuovo porgere il cartoccio e con la faccia tra smorfia e poker:

Dopo qualche secondo, aggiunge:

E poi lui stesso traduce per colui con cui divide il tavolo, detentore di tradizioni improfanabili:

Invece, fissa la Cuteleta a la Milanesa con un misto di orgoglio e devozione mistica, assaggiandola socchiudendo gli occhi per il piacere dell’olfatto e dell’acquolina in bocca, aggiunge soddisfatto:

Una doratura perfetta e uniforme. È il trionfo della materia prima eccellente trattata con un metodo infallibile: l’impanatura all’uovo e pan grattato, la cottura nel burro chiarificato. Non ha bisogno di accompagnamenti complicati. È autonoma, completa, definitiva.

A Marco cade un frammento di panatura per l’emozione e ridendo imbarazzato dice:

È asciuga tamponando la tovaglia con gesto chirurgico.

VCF (cronista sportivo):

Seconda medaglia alla tovaglia. Uno pari in tovaglia e uno a zero in camicia. È ancora partita aperta!

Pietro:

‘A frittura è croce, ‘o sugo è delizia!

facendo una sentita scarpetta ancora con il rimasuglio della genovese nel suo piatto precedente.

Marco:

Amor ch’a nullo amato amar perdona… è la legge di reciprocità ineluttabile che riguarda anche il cibo autentico, quello fatto con passione e maestria, col quale s’instaura un rapporto di reciprocità obbligata con chi lo assapora: Non si può rimanere passivi… E qui non si perdona nulla! Si fa fuori tutto!

Con l’intento di distogliere Pietro dal suo passionale rapporto carnale consumato davanti a lui, Marco continua:

Pietro, allertato dall’oggetto della domanda:

Marco, accogliente:

Pietro scherzando, ma forse no:

Marco:

La gh’è minga pœu la scighera a Milan: hanno aperto il Turchino e chiuso la Falk! E pure i milanesi… sono come le michette buone: introvabili facilmente.

Poi aggiunge:

Pensa che a Milano ci sono gli scoiattoli e i parrocchetti. L’è inscì!

Pietro preferisce non rispondere, tornando a distrarsi carnalmente, addentando la salsiccia con un friariello che intanto c’aveva arrotolato intorno.

Poi, in vena d’istruzione didattica, Pietro:

È ortaggio umile, amarognolo, quasi ribelle. Ma con pazienza, aglio, olio peperoncino e il grasso della salsiccia, diventano una sinfonia di sapori contrastanti: l’amaro, il piccante, il salato, il grasso.

E questo, amico mio, è il nostro inno alla resilienza! I friarielli! Il nome viene da “friggere” perché le nostre nonne li friggevano in padella.

Trafiggendo senza pentimento di nuovo la salsiccia con la forchetta, aggiunge:

Non è una salsiccia qualunque. Chet’ è ‘a sasiccia, di maiale napoletano, ‘a ponta ‘e curtiello’, ricca di pepe e personalità. Non è nobile come il vitello: è popolare, è terra terra.

Si brucia un po’ in padella, e proprio lì sta la magia: nel difetto che diventa virtù, la carne incontra l’amaro della verdura. Questo piatto non è elegante, è vivido, è vivo.

È la nostra capacità di prendere l’amaro della vita e trasformarlo in qualcosa di straordinariamente gustoso. Non è autonomo come la tua cotoletta, ha bisogno del contrasto per esistere, non avrebbe senso senza il suo opposto.