Milano Fashion Week, maratona di sfilate allo ‘Yes Brand Milano’

Una vetrina per aziende emergenti e per quelle che stanno prendendo quota nell’evento di moda tra i più importanti al mondo.

Domenica 26 febbraio, dalle 11:00 alle 22:00 allo Studio Novanta, via Mecenate, 88/A, si terrà la prima edizione dell’evento ‘Yes Brand Milano’, organizzato da Bros Group Italia con il patrocinio di Assomoda – Confcommercio, ingresso gratuito previa registrazione via mail all’indirizzo: info@brosgroup.it.

Commentano gli ideatori Tiziano Cavaliere e Paolo Urciuoli:

Yes è una parola importante, forse la parola più positiva per eccellenza, e chi partecipa a questo evento è un brand che è stato valutato positivamente, ossia con le giuste caratteristiche d’identità per posizionarsi in futuro sul mercato della moda.

Daremo visibilità a realtà italiane e internazionali, sia start up, che brand già strutturati e che in questo evento verranno tenuti a battesimo da alcuni famous brand.

Un format neonato ma che già a questa prima edizione è stato molto richiesto da numerosi designer e new brand.