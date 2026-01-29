Milano – Cortina 2026, Garavaglia: Sanità lombarda pronta per i Giochi

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo dichiara Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Lombardia, a margine dell’inaugurazione dell’ospedale olimpico presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

Niguarda sarà la struttura sanitaria di riferimento per i Giochi, in raccordo con l’ospedale ‘Eugenio Morelli’ di Sondalo, AREU e l’intera rete dell’emergenza – urgenza regionale. Un sistema pensato per garantire assistenza ad atleti, delegazioni e staff, senza incidere negativamente sui servizi ordinari.

Garavaglia spiega:

È importante chiarire un punto fondamentale: tutto il personale medico e sanitario impiegato nelle strutture olimpiche, dal Pronto soccorso al reparto dedicato, è personale aggiuntivo, non sottratto ai reparti ordinari.

La sanità lombarda dimostra così di saper affrontare una grande sfida internazionale. Qualora, e speriamo per gli atleti, non vi fosse piena attività olimpica, il personale potrà essere impiegato a supporto delle strutture ordinarie, potenziando ulteriormente la presa in carico della popolazione.

Questo intervento va oltre i Giochi Invernali, rappresenta un’eredità concreta e duratura per i cittadini. Percorsi più efficienti, tempi di attesa ridotti e una presa in carico sempre più qualificata: Niguarda conferma la sua centralità nazionale nella gestione delle emergenze e dei grandi traumi, pronta ad accogliere atleti e delegazioni senza interferire con l’assistenza alla popolazione.

Un modello organizzativo moderno, basato su competenze, tecnologia e lavoro di squadra, che rende la sanità lombarda protagonista anche sulla scena internazionale.

Milano – Cortina 2026 è una vetrina sportiva ed una prova di credibilità per le istituzioni e per i territori. La Lombardia dimostra di saper coniugare grandi eventi, qualità dei servizi e tutela del sistema sanitario pubblico, lasciando un’eredità organizzativa che andrà ben oltre i Giochi.