Home Lombardia Regione Lombardia Milano – Cortina 2026, Dozio visita cantieri di Bormio e Livigno

Milano – Cortina 2026, Dozio visita cantieri di Bormio e Livigno

Di
Redazione
-
Dozio al cantiere di Bormio

Il Consigliere: ‘I lavori procedono bene in vista delle Olimpiadi Invernali, avanti così’

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi ho avuto l’opportunità di visitare da vicino i cantieri di Bormio e Livigno, in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026, insieme ai colleghi della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità.

Lo ha fatto sapere il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia in visita mercoledì 5 novembre agli impianti sciistici che ospiteranno le gare olimpiche.

L’esponente azzurro ha concluso:

Faccio i miei complimenti a tutti gli operai impegnati nei lavori e a Regione Lombardia, che sta portando a termine gli interventi strutturali in preparazione della competizione sportiva internazionale, la quale renderà il nostro territorio un punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati degli sport invernali.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE