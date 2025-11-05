Milano – Cortina 2026, Dozio visita cantieri di Bormio e Livigno

Il Consigliere: ‘I lavori procedono bene in vista delle Olimpiadi Invernali, avanti così’
Riceviamo e pubblichiamo.
Oggi ho avuto l’opportunità di visitare da vicino i cantieri di Bormio e Livigno, in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026, insieme ai colleghi della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità.
Lo ha fatto sapere il Consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia in visita mercoledì 5 novembre agli impianti sciistici che ospiteranno le gare olimpiche.
L’esponente azzurro ha concluso:
Faccio i miei complimenti a tutti gli operai impegnati nei lavori e a Regione Lombardia, che sta portando a termine gli interventi strutturali in preparazione della competizione sportiva internazionale, la quale renderà il nostro territorio un punto di riferimento mondiale per tutti gli appassionati degli sport invernali.