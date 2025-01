Migliorare competitività aziende agricole toscane, bando da 70 mln

Il bando rientra nell’ambito di Giovanisì

Potenziare la competitività delle aziende agricole sui mercati e accrescerne la redditività, migliorandone anche le performances climatiche e ambientali.

Sono gli obiettivi del nuovo bando ‘Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole’ del Piano Strategico della PAC/PSP 2023/2027.

Con una dotazione di 70 milioni di euro, il bando è rivolto alle imprese agricole che vorranno fare investimenti in vari settori, da quello zootecnico a quello dell’olivicoltura, dal vivaismo all’ortofrutta e alla coltivazione del tabacco, solo per citarne alcuni, attraverso il rafforzamento delle strutture aziendali, l’incremento della produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi.

In particolare, fra gli interventi finanziabili: si potranno costruire o ristrutturare fabbricati produttivi aziendali, fare interventi di efficientamento energetico, rimuovere o smaltire coperture e parti in cemento amianto, realizzare o ristrutturare strutture per lo stoccaggio e per il trattamento degli effluenti degli allevamenti, fare miglioramenti fondiari, impiantare frutteti, aggiungere dotazioni aziendali o realizzare nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivanti da fonte rinnovabile.

Il bando, che rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, offre un sostegno pubblico concesso nella forma di contributo in conto capitale del 65% e dell’80% per i giovani agricoltori, ovvero under 41.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha detto:

È un bando importante che vuole sostenere e assecondare l’imprenditorialità e la spinta a investire e innovare delle nostre aziende agricole, così da strutturarle in modo solido e supportare tutta l’innovazione in agricoltura, di cui la Toscana è capace. Come mi è capitato di sentire una volta a un incontro, la tradizione in Toscana è l’innovazione che ce l’ha fatta, una frase che, abbinata a questo bando, suona in modo perfetto. In questo mondo globalizzato, di competizione esasperata, l’agricoltura toscana persegue e rappresenta ancora la via ‘umana’ che coniuga territorio, prodotti e persone, che mettono in campo le competenze e la passione. Quella via che, coniugando salute, piacere e bellezza, esalta le nostre produzioni e le rende riconoscibili in tutto il mondo.

