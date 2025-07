Miglioramento viabilità forestale toscana, bando da 450mila euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Miglioramento delle strade nei boschi: è in pubblicazione sul BURT il bando relativo alla manutenzione straordinaria della viabilità forestale finanziato con il Fondo foreste nazionale.

Grazie a una dotazione che al momento ammonta a 450mila euro, soggetti privati e pubblici potranno partecipare per ricevere un sostegno che consentirà di intervenire sulla viabilità a fondo naturale con l’obiettivo di facilitare la gestione sostenibile delle superfici forestali.

La Vicepresidente e Assessore alle foreste Stefania Saccardi spiega:

Quella dell’accessibilità alle superfici boscate rappresenta una della maggiori criticità per la gestione della risorsa forestale.

La rete della viabilità è indispensabile dunque non solo per le attività di coltivazione, ma anche per il ruolo multifunzionale che questa riveste per la fruizione ludica e quella sociale.

Mantenerne la piena funzionalità è indispensabile per garantire il presidio umano sul territorio.