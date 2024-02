Microcriminalità a Pozzuoli (NA): Sindaco incontra Prefetto

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha partecipato a una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari, per fare il punto sugli episodi di microcriminalità nella città di Pozzuoli.

Il dialogo e la collaborazione tra Forze dell’Ordine e istituzioni è la base da cui partire per costruire un sistema integrato di prevenzione e controllo dei reati, con la giusta attenzione e responsabilità condivise.

Dai dati ufficiali, risulta una diminuzione del numero di episodi di microcriminalità, grazie al lavoro costante di controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine.

Il Sindaco Luigi Manzoni, ha dichiarato:

Sono soddisfatto e grato alle Forze dell’Ordine per l’eccezionale lavoro che svolgono per la città. Ringrazio il Prefetto Di Bari per l’attenzione che dedica alle sollecitazioni dei territori e per le azioni incisive che mette in campo al nostro fianco, ogni giorno.

I dati sono confortanti, ma non significa che abbasseremo la guardia. Anzi, continueremo, ognuno con le proprie competenze, ad impegnarci sempre più a favore della legalità per consegnare una città più sicura ai nostri figli.