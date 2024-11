‘Micia Nera e i Conti pomiglianesi’ al Teatro TRAM

In scena a Napoli dal 22 novembre al 1° dicembre

Dal 22 novembre al 1° dicembre 2024 al TRAM di Napoli debutta ‘Micia Nera e i Conti pomiglianesi’, diretto e interpretato da Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano, con musiche live di Pasquale Ruocco.

Lo spettacolo porta in scena una quasi sconosciuta raccolta di fiabe curata da Vittorio Imbriani nel 1876.

Il famoso scrittore napoletano trascrisse numerosi cunti popolari ascoltati dalla viva voce degli abitanti di Pomigliano d’Arco, aggiungendo anche le varianti di altre località della Campania.

Valeria Impagliazzo e Nello Provenzano hanno selezionato cinque racconti: Giuseppe ‘a veretà; Petrosinella; ‘Viola’; ‘E tre figlie d’ ‘o re; L’auciello grifone.

Poi hanno inserito queste storie all’interno di una storia che contiene tutte le altre, quella appunto di Micia Nera, ispirata alla principessa Sherazade de ‘Le Mille una notte’.

Quando il sole tramonta, la città si addormenta e le strade si fanno buie, una coppia di burberi ratti, marito e moglie, esce dal proprio covo fatto di rifiuti ammassati per procacciarsi del cibo. Una volta fuori, però, i due roditori vengono puntualmente minacciati dalla presenza di un gatto randagio, ‘Micia Nera’, che si prende gioco di loro.

Pur non avendo cattive intenzioni, infatti, il felino fa loro credere che avranno salva la vita solo in cambio di qualche ora di divertimento. E così, per sopravvivere, ogni notte, i due scorbutici topi sono costretti a diventare dei menestrelli, dei cantastorie, dei giullari. Il dialetto pomiglianese si mescola con gli antichi vernacoli delle province campane, dando vita a una naturale musicalità a cui si aggiunge la sonorizzazione dal vivo.

Nello Provenzano dice:

Nello spettacolo ritroviamo la sapienza popolare, le leggende tramandate oralmente, la morale che sempre sottende al racconto fiabesco. I due ratti, costretti da Micia Nera a fare da intrattenitori, danno vita a una miscellanea di personaggi, inflessioni, miti. Micia Nera vuole essere intrattenuta, vuole ascoltare storie che la facciano emozionare. È anche una metafora del pubblico e del rapporto tra l’attore e lo spettatore.

Per Valeria Impagliazzo:

È molto importante recuperare le opere della tradizione napoletana, quella vera, quella che affonda le radici nella storia della nostra gente. come nel caso dei conti pomiglianesi di Imbriani. Oggi Napoli è vittima di una turistificazione selvaggia che appiattisce tutto, che svende un patrimonio culturale preziosissimo. Tocca a noi artisti il compito di raccontare Napoli per ciò che è davvero, a partire dalle sue tradizioni, dalle sue storie e dalla sua lingua.

‘Micia Nera e i Conti pomiglianesi’

tratto da ‘I conti pomiglianesi’ di Vittorio Imbriani

di e con Valeria Impagliazzo, Nello Provenzano

sonorizzazione dal vivo e musiche originali Pasquale Ruocco

produzione Teatro dell’Osso e TRAM

Biglietti:

intero € 13,00

ridotto € 10,00 under 26 e over 65

studenti € 9,00

Abbonamento

16 spettacoli: € 112,00

Card

4 spettacoli a scelta: € 36,00

8 spettacoli a scelta: € 64,00

Orari degli spettacoli:

venerdì ore 21:00

sabato ore 20:00

domenica ore 18:00

Info e prenotazioni

WhatsApp 342-1785 930

email tram.biglietteria@gmail.com

TRAM Teatro Ricerca Arte Musica

diretto da Mirko Di Martino

via Port’Alba 30 Napoli

www.teatrotram.it