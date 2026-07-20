Michela Meli conquista il titolo di Miss Framesi Lazio 2026

La 21enne di Roma conquista la fascia regionale

Riceviamo e pubblichiamo.

La splendida cornice di Palazzo Colonna ha ospitato a Marino la finale regionale di Miss Framesi Lazio 2026, organizzata da Delta Events, esclusivista di Miss Italia per il Lazio, con il contributo del Comune di Marino.

Un appuntamento che ha richiamato un numeroso pubblico, confermando il forte legame tra il concorso e il territorio in uno degli scenari più suggestivi dei Castelli Romani.

A conquistare la fascia di Miss Framesi Lazio 2026 è stata la ventunenne romana Michela Meli, studentessa in Scienze dell’Alimentazione.

Occhi verdi e capelli castani, coltiva la passione per la danza, il canto e la recitazione e ama dedicarsi all’attività in palestra. Il suo sogno è diventare nutrizionista e costruire una famiglia.

Alle sue spalle si sono classificate Fabiana Paris, di Ferentino, e Siria Fiori, di Anzio. Tra le prime cinque classificate anche Federica Rizza, di Formia, e Angelica Berbeglia, di Roma.

Nel corso della serata è stata assegnata anche la fascia speciale di Miss Sagra dell’Uva di Marino a Sofia Sementilli, consegnata dal sindaco di Marino Stefano Cecchi e dal vicesindaco Sabrina Minucci.

Tra i momenti più significativi della manifestazione, il ricordo della strage di via D’Amelio.

Margherita Praticò ha voluto affidare alla coreografia del Tricolore, realizzata dalle venticinque concorrenti sulla scalinata di Palazzo Colonna, un omaggio a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, ricordando che la bellezza trova il suo significato più autentico quando si unisce alla memoria e ai valori.

Ad arricchire la serata anche la sfilata di Luigi Bornone Couture, che ha valorizzato la scenografica cornice di Palazzo Colonna con una collezione applaudita dal pubblico.

La manifestazione è stata presentata da Margherita Praticò, agente esclusivo di Miss Italia per il Lazio, con la regia di Mario Gori.

Ospite della serata il ballerino professionista Samuel Santarelli che, insieme a Eleonora Ricca, Miss Framesi Lazio 2025, ha incoronato la nuova Miss Framesi Lazio 2026.

Margherita Praticò ha dichiarato:

Marino ci ha accolto con grande entusiasmo in una cornice straordinaria come Palazzo Colonna. Ogni tappa di Miss Italia è un’occasione per valorizzare il territorio e offrire alle ragazze un’importante esperienza di crescita. In questa finale abbiamo voluto unire eleganza, spettacolo e valori, dedicando un momento di riflessione a Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta, perché la bellezza trova il suo significato più autentico quando sa farsi memoria e rispetto.

Con la conquista della fascia regionale, Michela Meli prosegue il suo percorso verso le prefinali nazionali di Miss Italia.

Il tour di Miss Italia Lazio continua con il prossimo appuntamento in programma domenica 26 luglio 2026 a Zagarolo, nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi, dove sarà assegnata la storica fascia di Miss Roma 2026, uno dei titoli più prestigiosi e ambiti del concorso.