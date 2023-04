Michela Lombardi a Lucca Classica 2023

In concerto il 29 aprile al Real Collegio Lucca

All’interno di Lucca Classica Music Festival giunto alla sua IX edizione sotto la guida di Simone Soldati, sabato 29 aprile alle 10:30 nella prestigiosa cornice del Real Collegio in via della Cavallerizza a Lucca, Michela Lombardi sarà protagonista dell’incontro in ricordo di Rudy Rabassini, che nel 1947 fu tra i fondatori del primo circolo del Jazz di Lucca, e del quale ricorrono i cento anni dalla nascita.

Dichiara Lombardi:

Sono onorata di poter ricordare una persona – Rudy Rabassini – che ha dato tanto a questa città: uno del fondatori del Circolo del Jazz di Lucca, l’associazione che con tanta passione porta avanti tuttora attività importanti come il festival Lucca Jazz Donna – e sono felice di farlo all’interno di un festival di rilievo internazionale come Lucca Classica, con grandi pianisti come Soldati e Arrighini.

Rudy Rabassini è stato anche l’autore del libro ‘Piccola storia del jazz a Lucca’, Lucca, Pacini Fazzi, 2007.

L’incontro a cura di Carla Nolledi, in collaborazione con il Liceo Artistico Musicale Coreutico ‘A. Passaglia’ e il Circolo del Jazz di Lucca, vedrà esibirsi l’attore Marco Brinzi, il pianista Simone Soldati e la cantante jazz Michela Lombardi insieme al pianista jazz Riccardo Arrighini.

Interverrà anche il Trio Siena Jazz, con i giovani e talentuosi Maurizio de Gennaro alla chitarra, Fabio Angeli al basso e Matteo Stefani alla batteria.

