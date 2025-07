Michael Yitzhakov è il nuovo DG Ministero del Turismo di Israele

Con nomina a partire dal 1° luglio 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Dopo averne approvato la scorsa settimana la candidatura all’unanimità da parte del Comitato per le Nomine nella Pubblica Amministrazione, il governo ha dato il via libera, a partire dal 1° luglio, alla proposta del Ministro Haim Katz di nominare Michael Yitzhakov Direttore Generale del Ministero del Turismo.

La sua nomina è effettiva e il nuovo Direttore Generale subentra al Gen. di Brigata (ris.) Danny Shahar, che ha ricoperto l’incarico per circa tre anni e mezzo

Michael Yitzhakov, 37 anni, coniugato e residente a Netanya, è laureato in economia e ha un master in giurisprudenza. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto diversi incarichi di rilievo sia alla Knesset, Parlamento Israeliano, che presso il Governo e dal 2023 ha operato come Capo di Gabinetto del Ministro del Turismo.

Tra i ruoli svolti figura quello di responsabile della legislazione nella Knesset e nel Governo presso l’ufficio del Ministro del Lavoro e del Welfare, guidando l’approvazione di decine di leggi nella 20ª Knesset, tra cui quella storica per l’aumento dell’assegno di invalidità, la riforma dell’indennità per l’assistenza a lungo termine e altre ancora.

Presso il Ministero del Turismo ha pianificato e attuato diverse misure strategiche per la riorganizzazione del settore turistico. È stato, inoltre, responsabile del progetto nazionale per l’accoglienza di 90.000 evacuati in strutture alberghiere, con un costo totale stimato di oltre 7 miliardi di shekel, circa 1,7 miliardi di euro, e ha anche promosso un’iniziativa che consente di realizzare edifici a uso misto su terreni originariamente destinati solo a fini alberghieri, con l’obiettivo di accelerare la costruzione di nuove camere d’albergo.

Il Ministro del Turismo Haim Katz ha dichiarato:

Oltre che nelle aree fondamentali per il Ministero del Turismo, Michael porta con sé una vasta esperienza nei lavori parlamentari e governativi. Il settore turistico sta affrontando la crisi più grave della sua storia e sono certo che Michael saprà attuare al meglio la mia politica e promuovere le misure necessarie, sia a breve che a lungo termine, per la ripresa e la prosperità del turismo. Desidero ringraziare il Direttore Generale uscente, Danny Shahar, per la sua dedizione, l’impegno proficuo e il significativo contributo al settore turistico.

Michael Yitzhakov ha commentato: