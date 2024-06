MICAM Milano presenta Macrotendenze Calzature per Primavera/Estate 2025

Le quattro principali macrotendenze che domineranno la prossima stagione

Riceviamo e pubblichiamo.

MICAM Milano, il più importante salone internazionale del settore calzaturiero che si terrà dal 15 al 17 settembre 2024 a Fiera Milano, Rho, è lieto di presentare il nuovo Trend Book dedicato alle tendenze per la Primavera/Estate 2025.

Questa guida esclusiva, sviluppata in collaborazione con Livetrend, start-up all’avanguardia nell’analisi di tendenza e di mercato, offre una panoramica dettagliata delle quattro principali macrotendenze che domineranno la prossima stagione.

Heirloom

La tendenza Heirloom celebra l’artigianalità e il fascino della tradizione. Ispirata all’estetica retrò e rurale, questa tendenza promuove l’uso di materiali naturali come la rafia e le pelli scamosciate, valorizzando dettagli artigianali come le frange e i tacchi in materiali naturali.

Heirloom rappresenta un mix di autenticità ed eleganza rustica, con un forte legame al patrimonio culturale e comunitario.

Avant-Garde

Avant-Garde abbraccia l’individualità e l’espressione creativa. Questa tendenza mescola stili sportivi e preppy con un’audace creatività, utilizzando materiali inaspettati e audaci color-block.

I dettagli chiave includono perforazioni retrò e finiture lucide, creando scarpe dinamiche e innovative che si distinguono per il loro stile unico e portabile.

Empathy

Empathy incarna un’allure sensuale e intima, spaziando dal minimalismo al massimalismo. Focus su materiali delicati e texture ricche, con dettagli come drappeggi, effetti scrunchy ed elementi stringati.

Questa tendenza celebra la fusione di comfort e raffinatezza, invitando chi le indossa a connettersi con i propri sensi e a abbracciare la bellezza delle imperfezioni.

Preservation

La tendenza Preservation combina innovazione e biotecnologia, proiettando un’estetica futuristica ed elegante. Caratterizzata da materiali innovativi e sostenibili, questa tendenza enfatizza la funzionalità e la longevità con un’estetica utility.

Preservation unisce forma e funzione, offrendo una visione in cui moda e tecnologia convergono per creare stili duraturi e sostenibili.

MICAM Milano, sempre attenta alle esigenze di un settore in continua evoluzione, presenta questa guida ai trend come strumento fondamentale per aiutare i buyer e gli operatori del settore ad orientarsi tra le tendenze stagionali, con l’obiettivo di ottimizzare gli acquisiti, ridurre l’invenduto e migliorare l’impatto commerciale e ambientale delle collezioni future.

La collaborazione con Livetrend permette di offrire previsioni precise e affidabili, supportate da un’analisi approfondita di milioni di immagini e informazioni provenienti da diverse fonti web, social media e sfilate di moda.

MICAM Milano è pronta per la prossima edizione e si conferma punto di riferimento per l’innovazione e la creatività nel settore calzaturiero.