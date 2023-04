‘Mia’, nuovo singolo di Nunzia Lombardi

Disponibile dal 7 aprile

Da venerdì 7 aprile in radio ‘Mia’, Habanero Records, il nuovo singolo della cantautrice Nunzia Lombardi.

‘Mia’ è un brano pop dalle leggere sfumature soul e jazz scritto da Andrea Amati e Fabio Vaccaro. In una società che spesso ci impone i suoi ritmi e le sue verità, questa canzone celebra l’atto rivoluzionario di vivere un’esistenza che sia sempre fedele al nostro modo di essere, senza avere paura di essere sbagliati o fuori tempo.

‘Mia’ è un inno all’unicità che ci contraddistingue e che va lasciata fiorire rompendo le catene delle pressioni esterne.

Dichiara Nunzia Lombardi: Dopo una lunga pausa, ritorno sulla scena musicale con un brano in cui ho creduto fin dal primo ascolto nell’epoca dell’omologazione come fenomeno di massa, cantare ‘Mia’ significa poter rivendicare il diritto di essere diversi, di fare le proprie scelte in piena libertà e nel rispetto di chi si è, senza lasciarsi condizionare dal mondo esterno o dalle opinioni altrui. Spero, inoltre, che questa canzone possa essere il primo tassello di un progetto musicale di più ampio respiro, attraverso il quale presentarmi al pubblico non solo come interprete, ma anche come cantautrice.

Cenni biografici

Nunzia Lombardi è un’interprete e cantautrice bresciana. Si esibisce per la prima volta all’età di 7 anni e nel tempo partecipa a diversi concorsi provinciali e nazionali.

Sempre alla ricerca di nuovi stimoli musicali, trova la sua ispirazione artistica in una variegata moltitudine di generi; in particolar modo, cresce ascoltando l’eclettico universo compositivo di Tori Amos per poi approdare al jazz, alla bossa nova e in ultimo alla MPB.

Inizia a scrivere i primi versi delle sue canzoni durante il periodo del liceo, un’attività che si intensifica durante gli anni universitari, ma che di fatto non trova forma in un progetto discografico vero e proprio.

Dopo la laurea magistrale in Antichità Classiche e Orientali, decide di ritornare sulla scena musicale con ‘Mia’, un brano pop dalle sfumature soul e jazz scritto da Andrea Amati e Fabio Vaccaro. Nel frattempo, continua a lavorare ai suoi inediti in vista di un futuro progetto come cantautrice.