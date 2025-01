‘Mia e Oltre’ a SBS Cafè

Serata evento in ricordo e omaggio alla grande Mia Martini in programma il 1° febbraio a Paruzzaro (NO)

Sabato 1° febbraio, ore 20:30, al SBS Cafè a Paruzzaro (NO) alle ore 20:30 ‘Mia e Oltre’ un evento organizzato in collaborazione con il Centro VoceViva gestito da Marianna Valloggia e Max Rinaldi per un omaggio all’artista che Mia Martini è stata ed è.

SBS Café, elegante realtà nella provincia di Novara. che crede nella musica e nel buon cibo, mette a disposizione la sua location, dove si parlerà di musica con racconti di Mimì come artista, come donna, ma anche come paladina della musica nuova, quella giovane, tanto che insieme all’amico Nino Romeo, nel 1994, parlò di creare un concorso canoro per i giovani del suo amato sud da cui nacque il Premio Mia Martini, giunto nel 2024 alla trentesima edizione.

La connessione tra Mimì e i giovani è il fulcro della serata: ci sarà l’intervento vocale di Marianna Valloggia che oltre a raccontare la propria esperienza legata a Mimì con il brano d’esordio ‘La Luna’, presenterà alcuni dei ragazzi che sono arrivati in finalissima al Premio Mia Martini 2024, compresi i vincitori delle categorie Emergenti e Nuove proposte: Joseph Parisi, Luvi, Guerriero, Eleonora Varotto, Il Giova, Sephora, Stefano Albanese e in collegamento Viviana Miele in arte Vivi e Davide Caprari.

La serata sarà impreziosita dalle testimonianze di Filippo Broglia che grazie ai suoi racconti legati a Mimì ci parlerà sia di lei che del premio da cui, da Bagnara Calabra, arrivano gli auguri da Nino Romeo che del Premio è il patron.

Alcune testimonianze scritte, frutto del lavoro di Sebastiano D’Alia, grande fan dell’artista calabrese che con un lavoro immenso ha raccolto tutte le interviste di Mimì soprattutto quelle all’inizio della sua carriera, verranno portate e rese note proprio durante la serata.

Il Centro VivaVoce e SBS Cafè insieme per un evento di gioia sorrisi e ricordi di una grande artista che nonostante non sia più presente è ancora nei cuori, nella voce e nella musica di fan e artisti che la ricordano e amano.