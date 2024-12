‘Mi ritorna in mente’ al Teatro Parioli Costanzo

Mario Giordano e Gianluigi Paragone in scena a Roma il 17 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 17 dicembre, ore 21:00, presso il Teatro Parioli Costanzo di Roma, andrà in scena ‘Mi ritorna in mente’.

Mario Giordano e Gianluigi Paragone per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto.

Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di insert musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali.

Giordano e Paragone insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale – i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro; insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità ‘prendendosi cura’ degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico…

Uno spettacolo potente che lascerà il segno.

Teatro Parioli Costanzo

Via Giosuè Borsi, 20

Roma

Telefono 06-5434851

E-mail: biglietteria@ilparioli.it

Servizio WhatsApp 3517211283

Orario di apertura biglietteria

Dal martedì al venerdì 10:30 – 13:30 e 14:30 – 19:00

sabato e domenica 14:30 – 19:00 – lunedì chiuso.

La biglietteria nei giorni di spettacolo resterà aperta dalle 19:30 alle 21:30 solo per le operazioni riguardanti lo spettacolo in corso.

Prezzi

Platea: interi € 30,00 – ridotti € 27,00

Galleria: interi € 22,00 – ridotti € 20,00

Riduzioni

Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65, ad esclusione del weekend e dei giorni festivi e prefestivi.

Sono previste ulteriori riduzioni su abbonamenti e biglietti per Cral, Scuole, Gruppi, Associazioni convenzionate, contattando l’Ufficio Promozione del Teatro. La direzione si riserva il diritto di sospendere le riduzioni.