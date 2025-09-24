‘Mi metto a nudo per la musica’: prossime presentazioni di Facchinetti

Il 16 ottobre a Verona e il 24 ottobre Gerace (RC)

Dopo la pausa estiva, riprendono le presentazioni del libro ‘Mi metto a nudo per la musica – Biografia di Emiliano Facchinetti’, a cura di Theophilus Salis, Kindle Direct Publishing.

Prossimi appuntamenti giovedì 16 ottobre 2025, ore 17:00, presso il Circolo Ufficiali, Corso Castelvecchio 4 a Verona e giovedì 24 ottobre 2025, ore 17:30, presso la Sala dell’Arazzo, Cittadella Vescovile, Piazza Tribuna 1 a Gerace (RC).

Relatori:

Fausta Speranza – L’Osservatore Romano, Radio Vaticana

Tiziana Pelizzon – Presidente FederItaly Veneto

Prof. Cosimo Ascioti – Maestro d’Orchestra

Prof. Alessandro Bagnato – pianista e compositore

Interventi musicali:

Prof.ssa Barbara Franco – Clarinetto

Scuola GardArt

Intervento dell’autore.

Sarà un incontro tra musica, cultura e testimonianza di vita a ingresso libero.

Sinossi

In un tempo che premia la visibilità, Emiliano Facchinetti ha scelto la via opposta: l’invisibilità attiva. Direttore d’orchestra, architetto culturale, custode di bellezza e senso, ha costruito in silenzio una delle realtà musicali più sorprendenti d’Italia.

Questo libro ne racconta la vita come si narra un’opera: per atti, per immagini, per simboli. Dall’infanzia segnata dalla domanda “Dove è nato Dio?” fino alla fondazione dell’Orchestra Filarmonica della Franciacorta.

Dal seminario al progetto culturale, dall’esclusione al riconoscimento, dalla vocazione trasfigurata alla creazione di un sistema musicale vivo, autonomo, organico. Un racconto che intreccia arte e spiritualità, identità e resilienza, fragilità e metodo.

Scritto con sguardo intimo ma rigoroso, a metà tra il saggio narrativo e il romanzo di formazione, il volume attraversa anche i capitoli più dolorosi: la stigmatizzazione, la solitudine, la rinascita. E restituisce alla cultura un volto credibile, necessario, possibile.

Perché in Emiliano Facchinetti non c’è solo un artista. C’è un uomo che ha fatto della coerenza una forma d’amore. E dell’ombra, una dichiarazione di esistenza.