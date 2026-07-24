Mezzi speciali a organizzazioni volontariato Protezione Civile Campania

Zabatta: ‘Moduli fondamentali per interventi di contrasto a incendi boschivi e dissesto idrogeologico’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

L’Assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha presieduto la cerimonia di consegna dei mezzi speciali di Protezione Civile alle organizzazioni di volontariato che si è tenuta presso il polo logistico di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta.

Si tratta di 39 pick-up nuovi : 21 allestiti per gli interventi relativi all’antincendio boschivo e 18 completi del modulo necessario alle operazioni di contrasto ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico.

L’Assessore Zabatta ha detto: