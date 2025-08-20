Meyer, Giani con Ambasciatrice Abuamara visita i bimbi palestinesi

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono stato a visitare i due bambini ricoverati qui al Meyer pochi giorni fa e ho incontrato anche la comunità palestinese e i familiari dei piccoli che nell’arco delle ultime settimane sono stati al Meyer.

Ad oggi nella struttura ospedaliera sono stati ricoverati e curati 23 bambini provenienti dalla Palestina.