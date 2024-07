Metti la prevenzione nel carrello, screening davanti Unicoop Firenze

L’iniziativa è parte di un protocollo d’intesa fra Regione, ISPRO ed Unicoop Firenze. Agli esami si affiancheranno incontri divulgativi

Regione Toscana, ISPRO, l’istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, ed Unicoop Firenze fanno fronte comune per la prevenzione dei tumori e la promozione di sani stili di vita.

Lo slogan è ‘Metti la prevenzione nel carrello’.

Dall’8 luglio fino all’8 agosto un’unità mobile dell’istituto di prevenzione stazionerà infatti di fianco al punto vendita Coop di Gavinana a Firenze, dove ci potrà sottoporre a screening mammografici e consegnare le provette per il test del sangue occulto nelle feci, utile per una diagnosi precoce del tumore al colon retto.

Dopo Gavinana l’unità mobile si sposterà nei prossimi mesi davanti ad altri punti vendita Unicoop, non solo fiorentini, in provincia di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Arezzo e Siena.

Ma la prevenzione non si limiterà solo agli screening.

Per tutto il mese di luglio, all’interno del Centro commerciale Gavinana, si svolgeranno iniziative dedicate ai corretti stili di vita, l’11 luglio dalle 17:30 alle 19:00, alla dieta salutare, con tour guidati di un’ora con una dietista il 13 luglio dalle 9:00 alle 11:00 e il 30 luglio dalle 15:00 alle 18:00, obbligo di prenotazione, oltre ad una serie di appuntamenti con esperti e medici specialisti dedicati alla prevenzione: il 18 luglio dalle 17:30 alle 19:00 e il 23 luglio e 1° agosto dalle 9:00 alle 13:00 sugli screening, il 17 luglio dalle 15:00 alle 18:00 sulla cura della pelle e il 27 luglio dalle 9:00 alle 13:00 per una consulenza genetica oncologica e individuare il rischio di incorrere in talune patologie sulla base della propria storia familiare.

Nei punti vendita Unicoop Firenze sarà possibile anche verificare il possesso dei requisiti per accedere ai testi dei programmi di screening oncologici toscani, che oltre a mammografia e colon retto riguardano anche Pap test e HPV.

Gli screening mammografici in Toscana sono offerti alle donne tra 45 e 74 anni, cinque anni prima rispetto alle indicazioni nazionali.

Per effettuare una mammografia presso l’unità mobile davanti al punto vendita o semplicemente per ricevere informazioni basta scrivere un messaggio WhatsApp al numero 3382000224 con scritto ‘Contattami’.

Per il colon retto, invece, chi ha già ricevuto l’invito a casa ad effettuare lo screening potrà restituire la provetta, presso l’unità mobile, dalle 8:30 alle 17:30 di tutti i giorni della settimana.

Chi non ha ricevuto l’invito può richiedere informazioni al punto informativo ISPRO.

L’iniziativa al Centro commerciale Gavinana di Firenze rientra all’interno di un protocollo fra Regione, Unicoop Firenze e ISPRO che è stata presentato nel corso della mattinata, con un calendario di iniziative che si protrarranno fino al 2025.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente della Toscana Eugenio Giani, l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, Katia Belvedere e Roberto Gusinu per ISPRO, la Direttrice soci Unicoop Firenze Francesca Gatteschi e il responsabile delle relazioni esterne, sempre di Unicoop, Claudio Vanni.

Il Presidente della Toscana, Eugenio Giani, sottolinea:

La prevenzione è l’elemento chiave per garantire lo stato di salute e di benessere dei cittadini: lo è ancora di più per quanto riguarda i tumori. Da questo punto di vista la prevenzione passa anche dallo stare nelle piazze e tra la gente, magari davanti ad un supermercato come in questo caso. Con simili iniziative vogliamo infatti facilitare ulteriormente l’accesso ai controlli.

L’unità mobile di ISPRO è dotata di mammografici tecnologicamente avanzati, con una sofisticata capacità di indagine.

Il Presidente prosegue:

È evidente che prevenire vuol dire anche una dieta salutare e un corretto stile di vita che allunga la vita. La Toscana è per aspettativa alla nascita la terza regione più longeva in Italia: 83,3 anni nel 2023, un balzo in avanti frutto anche del lavoro fatto in questi anni sul fronte della prevenzione, dove con ISPRO abbiamo trovato la ricetta giusta. Ed è andando tra la gente e con alleanze come quella con Unicoop Firenze che possiamo far aumentare la cultura e la sensibilità delle persone verso la prevenzione.

L’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, commenta:

La Toscana ha sempre investito molto nella prevenzione, ma possiamo ulteriormente migliorare pur partendo da risultati decisamente molti buoni e migliori della media nazionale, già cresciuti nel 2022 rispetto al 2023. Insieme ad ISPRO stiamo infatti lavorando a nuove strategie per favorire ulteriormente l’adesione agli screening oncologici, venendo sempre più incontro alle esigenze delle persone, e siamo soddisfatti di essere qui questa mattina a presentare questa prima grande iniziativa in collaborazione con Unicoop Firenze, che voglio ringraziare. Unendo competenze e innovazione possiamo raggiungere più persone, aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio e promuovere stili di vita sani. Questa collaborazione dimostra come l’unione di forze e di intenti possa fare la differenza nella costruzione di una cultura della prevenzione oncologica sempre più solida, che vogliamo vedere sempre più presente e diffusa nella cittadinanza.

Sollecitato dai giornalisti, Bezzini esprime il suo giudizio anche riguardo la proposta del Senatore leghista Borghi sull’abolizione dell’obbligo vaccinale nei bambini e ragazzi fino a sedici anni.

Dice:

Una proposta sbagliata, che va respinta. Mi auguro dunque che il Parlamento non l’approvi.

L’emendamento del Senatore al decreto legge sulle liste d’attesa non sarà esaminato, è stato dichiarato inammissibile, tuttavia la proposta ha sollevato il caso.

Spiega Bezzini:

Le vaccinazioni sono uno degli strumenti più importanti per tutelare la salute delle persone. Se la speranza di vita negli ultimi decenni è aumentata sensibilmente il merito è di tanti fattori, tra cui anche le vaccinazioni. La proposta Borghi fa male alla prevenzione e rischia di alimentare una cultura antiscientifica che definirei inquietante.

Il Direttore generale di ISPRO, Katia Belvedere, dichiara:

Iniziative come questa rappresentano un’occasione importante per aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza sull’importanza della prevenzione oncologica. Ringraziamo Regione Toscana per averci dato questa opportunità preziosa e Unicoop Firenze per la fattiva collaborazione alla realizzazione del percorso che abbiamo tracciato. Gli eventi programmati nel corso di tutta la collaborazione si rivolgono ai cittadini, nell’ottica di vicinanza, prossimità ed equità di accesso.

Daniela Mori, Presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, sottolinea: