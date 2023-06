Metromare Roma: sospensione per lavori, attivi bus sostitutivi

La sospensione del servizio è in programma dalle ore 20:00 del 30 giugno alle 9:00 del 1° luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Dalle ore 20:00 di venerdì 30 giugno alle 9:00 di sabato 1° luglio, il servizio ferroviario Metromare verrà sospeso per importanti lavori sull’infrastruttura ferroviaria.

La Direzione regionale ha riunito un tavolo tecnico a cui hanno partecipato tutti gli attori – ASTRAL, COTRAL, ATAC e i due Municipi coinvolti – per definire la programmazione dei servizi sostitutivi su gomma.

In particolare:

Venerdì 30 giugno

Il servizio sostitutivo bus sarà attivo dalle ore 20:00 a fine servizio, con le fermate in tutte le stazioni ferroviarie, da Colombo e Porta San Paolo. Gli orari di partenza dei bus sostitutivi saranno coincidenti con quelli dei treni.

Sabato 1° luglio

Dalle ore 5:15 alle ore 9:00 il servizio ferroviario verrà sospeso e sostituito con bus in partenza dalle stazioni EUR Magliana e Cristoforo Colombo.

Da entrambi i capolinea, i bus seguiranno due itinerari diversi:

• Bus Express Mare con partenza da Eur Magliana, diretti a Cristoforo Colombo, e viceversa. I bus percorreranno via Cristoforo Colombo e non effettueranno fermate intermedie.

• Bus ‘tutte le stazioni’ con partenza da EUR Magliana e Cristoforo Colombo.

I bus fermeranno in tutte le stazioni della Metromare.

I passeggeri che saranno in viaggio verso Ostia dalle stazioni Metromare Porta San Paolo o Basilica San Paolo potranno utilizzare la Metro B per raggiungere EUR Magliana, da dove partiranno i bus sostitutivi.

Il servizio di bus sostitutivi sarà riservato ai clienti Metromare.

Per dare massima diffusione della modifica del servizio verrà effettuato, a partire dalla giornata di oggi, il volantinaggio in tutte e 13 le stazioni della linea.

Nelle stazioni di Porta San Paolo (Ostiense), Basilica San Paolo e Ostia lido centro ci saranno anche pannelli informativi.

Questi gli orari del volantinaggio. Oggi dalle 15:30 alle 18.30. Da domani in poi, la mattina dalle 7:30 alle 9:30 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.