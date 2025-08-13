Metromare, Rocca: Risultato concreto per i pendolari

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il completamento degli interventi straordinari sui treni della linea Metromare è un segnale concreto di come, con una gestione attenta e determinata, si possano ottenere risultati rapidi e tangibili per i cittadini.

Ringrazio Cotral, il Presidente Cipolla, il Direttore generale Dolfi e tutto il personale impegnato per aver rispettato tempi e obiettivi, restituendo ai pendolari un servizio più confortevole, soprattutto nei mesi caldi.

Questa è la direzione giusta: intervenire in maniera puntuale e strutturata per migliorare ogni giorno la qualità del trasporto pubblico regionale.