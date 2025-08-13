Metromare, Rocca: Risultato concreto per i pendolari

Il Presidente: ‘Questa è la direzione giusta’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il completamento degli interventi straordinari sui treni della linea Metromare è un segnale concreto di come, con una gestione attenta e determinata, si possano ottenere risultati rapidi e tangibili per i cittadini.
Ringrazio Cotral, il Presidente Cipolla, il Direttore generale Dolfi e tutto il personale impegnato per aver rispettato tempi e obiettivi, restituendo ai pendolari un servizio più confortevole, soprattutto nei mesi caldi.
Questa è la direzione giusta: intervenire in maniera puntuale e strutturata per migliorare ogni giorno la qualità del trasporto pubblico regionale.
Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha commentato la conclusione del piano straordinario di manutenzione degli impianti di climatizzazione dei treni in servizio sulla linea Metromare, portato a termine da Cotral nei tempi previsti e con il pieno recupero dell’efficienza su tutti i convogli disponibili.