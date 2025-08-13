Metromare, Righini: Risultato che dimostra competenza governance Cotral

L’Assessore: ‘I cittadini possono contare su un servizio più efficiente e confortevole’

La climatizzazione dei cinque treni della linea Metromare annunciata da Cotral, è un risultato concreto che dimostra l’efficacia della programmazione puntuale degli investimenti pubblici, e, ancora una volta, la competenza della nuova governance scelta dall’Amministrazione Rocca.

Grazie all’impegno di Cotral, in particolare del Presidente Cipolla e del Direttore generale Dolfi, e alla collaborazione istituzionale, oggi i cittadini possono contare su un servizio più efficiente e confortevole, proprio nei mesi in cui ce n’è maggiore bisogno.

È anche il frutto di un utilizzo responsabile delle risorse regionali, orientato non solo alla manutenzione, ma al miglioramento reale della qualità della vita dei pendolari.

Continueremo a investire nel trasporto pubblico, perché una mobilità moderna e sostenibile è una priorità strategica per tutto il Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.