Metromare, personale ASTRAL salva passeggero in arresto cardiaco

È accaduto alla stazione ferroviaria di Cristoforo Colombo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Una guardia particolare giurata in servizio presso la stazione ferroviaria di Cristoforo Colombo della linea Metromare è prontamente intervenuta per aiutare un passeggero colpito da arresto cardiaco.

La vicenda è accaduta ieri pomeriggio intorno alle ore 17, quando alcuni passeggeri in attesa del treno alla fermata di Cristoforo Colombo hanno notato un cittadino straniero accasciarsi a terra sulla banchina del binario 1 e hanno avvertito la GPG in servizio alla stazione.

La guardia è subito accorsa sul posto: dopo aver constatato che la persona non rispondeva agli stimoli, ha chiamato il Pronto Soccorso del 118 e ha allertato il personale ASTRAL.

In attesa dell’arrivo dei sanitari, la GPG ha praticato le manovre di primo soccorso per sostenere le funzioni vitali in caso di arresto cardiaco, come il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale, per poi prendere il defibrillatore presente in stazione, applicando subito le placche.

Lo strumento automatico segnalava la necessità di rilasciare una scarica, che veniva effettuata dalla GPG per poi proseguire con la procedura di rianimazione cardiopolmonare, fino all’arrivo dell’ambulanza dell’ARES 118.

I sanitari prendevano in cura l’uomo, trasportandolo al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverato.

ASTRAL rivolge grande attenzione alla sicurezza dei passeggeri: tutte le stazioni della linea Metromare sono dotate di defibrillatori e tutte le GPG in servizio sono preparate per affrontare situazioni di primo soccorso.

Sono stati già avviati corsi di formazione, in collaborazione con la Croce Rossa, anche per tutti gli operatori di stazione, che saranno completati nei prossimi mesi, prima della scadenza del 31 dicembre 2026 prevista dalla normativa di settore.

L’azienda redigerà una lettera di encomio per la guardia particolare giurata, che ha dimostrato grande esperienza e professionalità.

Giuseppe Simeone, Amministratore unico di ASTRAL spa, dichiara:

Ringrazio la guardia particolare giurata e il personale ASTRAL, che sono intervenuti con tempestività e competenza per aiutare un passeggero in difficoltà, salvandogli così la vita.