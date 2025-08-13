Metromare, Ghera: In due anni avviata una manutenzione mai fatta prima

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il ripristino degli impianti di climatizzazione sui 5 treni CAF MA300 effettuato da Cotral è un risultato importante che prosegue sulla linea indicata dalla giunta regionale di rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto sulle ferrovie laziali.

La Roma – Lido sconta anni di mancate manutenzioni e grazie all’intervento della Regione Lazio, attraverso ASTRAL e Cotral si sta intervenendo sia per il rinnovamento dell’infrastruttura che per le manutenzioni dei treni attualmente a disposizione.

Con l’apertura della nuova stazione di Acilia Sud – Dragona e con le aggiudicazioni delle altre due fermate, Torrino – Mezzocammino e Giardino di Roma, i cui lavori partiranno in autunno, confermiamo gli impegni presi, consapevoli delle problematiche ereditate ma anche dei risultati concreti che stiamo ottenendo.