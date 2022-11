Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Governo non blocchi le risorse per la metro è un interesse nazionale. Sarebbe veramente paradossale parlare di nuovi poteri alla Capitale e tagliare le risorse per un’opera strategica per la Capitale.

La modernizzazione di Roma è un tema di interesse nazionale, se riparte la Capitale riparte il Paese.