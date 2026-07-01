Metro Linea 2, riunione del Tavolo tecnico in Regione Campania con RFI

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Si è tenuto questo pomeriggio, il nuovo incontro del Tavolo di coordinamento convocato dall’Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività tecniche a cura del gestore RFI sulla rete ferroviaria della metropolitana Linea 2 all’interno della galleria Flegrea sulla tratta Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei.

Al tavolo hanno partecipato il Direttore di Rete Ferroviaria Italiana, Fabio Rapuano e i tecnici di RFI; i Sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Luigi Manzoni; Bacoli, Josi Della Ragione; il Responsabile dell’Unità Funzionale del monitoraggio Geochimico dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Stefano Caliro; gli esperti nazionali e i tecnici delle strutture competenti.

L’Assessore Zabatta al termine della riunione ha detto:

L’incontro è stato convocato al fine di seguire puntualmente tutti gli step tecnici di un intervento che ha particolare rilevanza per i cittadini della zona occidentale di Napoli e dei Campi Flegrei.

RFI ha riferito che le turbine necessarie alla ventilazione forzata della galleria sono state già posizionate all’ingresso del tunnel interessato e che sono in fase di completamento le attività propedeutiche alla messa in funzione delle stesse.

Entro mercoledì prossimo, il gestore ha garantito l’avvio delle operazioni di aspirazione della CO2 all’interno della galleria.

Tale intervento segna l’ingresso in una nuova fase operativa volta a garantire un controllo costante dell’ambiente sotterraneo.

Si tratta di una prima fase necessaria a consentire l’accesso in sicurezza degli operatori nella galleria per le attività di integrazione della sensoristica, necessarie per consolidare il quadro conoscitivo e operativo della galleria e per la valutazione di quelle che saranno poi le soluzioni tecniche da adottare.