Metro linea 10 Napoli – Afragola, contratto treni e impianti ferroviari

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stato sottoscritto nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo il contratto per la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica e per i treni della metro Linea 10, che collegherà Napoli con Afragola.
Hanno firmato il Presidente di EAV Umberto De Gregorio e Julián Barrutia Olasolo, Procuratore generale di un raggruppamento temporaneo di imprese guidato da CAF.
Prevista entro cinque anni l’entrata in esercizio dei treni, che serviranno un bacino di oltre 650.000 residenti.