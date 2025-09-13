Metro Linea 1 Napoli: dal 15/09/25 riprende servizio in tutte stazioni

Fino a fine mese attiva la navetta di collegamento stazioni Piscinola, Frullone, Chiaiano, Policlinico e Colli Aminei

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel rispetto della data preannunciata, a partire da lunedì 15 settembre 2025, terminati i lavori estivi nei tempi previsti, il servizio di metro linea 1 riprende in maniera regolare da Piscinola a Centro Direzionale fermando in tutte le stazioni, per l’intero nastro giornaliero di servizio, in entrambe le direzioni.

Visto il gradimento da parte dell’utenza del servizio bus sostitutivo registrato nel periodo estivo, fino a fine mese, resterà attiva la navetta di collegamento veloce tra le stazioni di Piscinola, Frullone, Chiaiano, Policlinico e Colli Aminei.

Un riconoscimento va alla professionalità dei lavoratori ANM e delle imprese appaltatrici che hanno profuso il massimo impegno per garantire il rispetto dei tempi e la qualità delle lavorazioni.