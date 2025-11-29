Meteo Lombardia: bollettino neve e valanghe torna dal 1° dicembre 2025

Nuova imbiancata in montagna

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella notte tra domenica e lunedì sono previste precipitazioni diffuse sulla Lombardia, che su Alpi e Prealpi determineranno un’imbiancata di neve, fino a 10 cm, al di sopra dei 1.300 – 1.500 m.

La nuova neve andrà a sovrapporsi al manto già presente, che alle quote medie raggiunge 25 – 35 cm, mentre oltre i 2.500 m si misurano 70 – 90 cm.

Il manto risulta caratterizzato da strati deboli basali sui quali poggiano lastroni soffici di recente formazione, modellati dal vento nei giorni scorsi e caratterizzati da legami fragili.

La nuova neve potrà localmente incrementare l’instabilità, soprattutto su pendii ripidi sottovento e zone di accumulo. Si consiglia di prestare attenzione all’attraversamento di tali versanti, adottando comportamenti adeguati.

L’emissione del grado di pericolo valanghe riprenderà il 1° dicembre 2025.

Il bollettino è consultabile su www.arpalombardia.it.