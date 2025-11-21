Meteo Lombardia: 22 – 26 novembre 2025

Sabato con il sole, domenica nubi in aumento. Freddo intenso in montagna

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

La Lombardia è interessata in queste ore da una massa d’aria molto fredda di origine artica, che ha portato deboli nevicate anche a quote basse.

Un temporaneo e veloce miglioramento è atteso per la giornata di sabato, seguito da un nuovo peggioramento che riporterà deboli precipitazioni da lunedì.

Sabato 22 novembre il cielo tornerà sereno su tutta la regione a eccezioni di brevi annuvolamenti sul mantovano. Un vento moderato da nord sulle Alpi Retiche accentuerà la sensazione di freddo. Temperature in pianura vicine agli 0 °C, massime intorno a +8/+9 °C.

Domenica 23 novembre le nubi torneranno ad aumentare per l’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, in quella che sarà probabilmente anche la giornata più fredda.

In pianura, durante la notte e al primo mattino, le temperature scenderanno diffusamente sotto gli 0 °C, raggiungendo in qualche caso i –3 o i -4 °C, durante il giorno i valori massimi si attesteranno tra i +4 e i +6 °C. Freddo ancora più accentuato sulle Alpi.

A quote intorno ai mille si toccheranno valori minimi fino a -6 °C, mentre durante il giorno le massime si fermeranno intorno agli 0 °C. Nelle località di gara olimpiche di Bormio e Livigno si toccheranno valori minimi rispettivamente fino a -10 e -16 °C.

Da lunedì 24 novembre tornano piogge e nevicate

L’instabilità si accentuerà con l’insediamento di un’ampia zona di bassa pressione sull’Europa Centrale. Tra lunedì 24 e mercoledì 26 sono attese due nuove deboli perturbazioni che coinvolgeranno la Lombardia.

Saranno quindi probabili piogge e nevicate, quest’ultime possibili anche a quote basse. Le temperature, seppure in lieve aumento, si manterranno su valori invernali e in generale inferiori alle medie climatiche del periodo.