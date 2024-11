‘Mercoledì delle Ceneri’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Debutto in prima assoluta a Roma il 23 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 23 novembre, alle 21:00, debutta in anteprima assoluta al Teatro Biblioteca Quarticciolodi Roma ‘Mercoledì delle Ceneri’, nuova produzione della Compagnia Fort Apache Cinema Teatro, unica realtà teatrale stabile in Italia e Europa formata da attori ex detenuti e detenuti in misura alternativa, oggi professionisti di cinema e palcoscenico.

Scritto e diretto da Valentina Esposito, lo spettacolo segue il successo delle due precedenti produzioni, Famiglia e Destinazione non umana e si inserisce nel programma della XVIII edizione del Premio Tuttoteatro.com ‘Dante Cappelletti’, affrontando il tema della violenza di genere e del corpo ferito, segnato e abusato fino alla negazione dell’identità, proprio a ridosso della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nei giorni di martedì grasso e mercoledì delle ceneri un paese di provincia festeggia il Carnevale, tra sfilate di carri allegorici, balli e rituali goderecci. Nel divertimento generale, la parata grottesca di fantocci amatoriali e pupazze date alle fiamme disvela una feroce comunità ‘in maschera’ e il fattaccio che tempo prima ha macchiato il paese, nella consuetudine di violenze familiari e sociali, abusi e falsi pentimenti che si ripetono ciclicamente come la festa.

La regista Valentina Esposito racconta:

‘Mercoledì delle Ceneri’ è una storia di violenza popolare, una di quelle storie che si possono raccontare dappertutto e a tutti quanti, una di quelle storie che le capiscono anche i bambini, tanto sono conosciute, tanto sono familiari, ma che tutti devono riascoltare perché ogni volta, come per miracolo, le dimenticano… tutte le volte le ascoltano, le riconoscono e poi le dimenticano, come se non l’avessero mai sentite, come se non l’avessero mai conosciute. Pure se sono storie di tutti i giorni, che si ripetono tutti i giorni, lungo le strade, dentro le case, dentro le famiglie. E bisogna ricominciare sempre daccapo.

‘Mercoledì delle Ceneri’

scritto e diretto da Valentina Esposito

con Alessandro Bernardini, Fabio Camassa, Luca Carrieri, Matteo Cateni,

Chiara Cavalieri, Viola Centi, Massimiliano De Rossi, Roberto Fiorentino, Marcello Fonte, Sofia Iacuitto, Gabriella Indolfi, Giulio Maroncelli, Claudia Marsicano,

Giancarlo Porcacchia, Cristina Vagnoli, Camila Urbano

aiuto regia Bruno Mello Castanho

costumi Mari Caselli

assistente costumista Costanza Solaro Del Borgo

fantocci Mari Caselli e Costanza Solaro Del Borgo

sarta Iris Ros

teste in lattice Gemelli Magrì

ideazione scenografica Valentina Esposito

pupazza Edoardo Timmi

musiche Luca Novelli

luci Alessio Pascale

fonico Simone Colaiacomo

una produzione Fort Apache Cinema Teatro

con il sostegno di Ministero della Cultura, Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, Sapienza Università di Roma – Progetto di Terza Missione 2023/2024

in collaborazione con Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Artisti 7607, CAE – Città dell’Altra Economia di Roma

Si ringrazia: Gieffe Tessuti srl

Per info e prenotazioni

biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it