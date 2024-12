Mercato San Severino (SA) esempio sostenibilità grazie al vetro

L’Amministrazione del Salernitano, vincitrice del bando ANCI Co.Re.Ve. e con il contributo di SI.ECO., tira le somme di un 2024 dedicato al corretto conferimento del vetro con 14 tonnellate di vetro raccolte in più rispetto all’anno precedente.

Dalle scuole alle attività commerciali, dagli operatori ecologici ai cittadini, nessuno escluso: Mercato San Severino (SA) chiude il 2024 candidandosi a diventare esempio virtuoso di comunità che trasforma il vetro in un simbolo concreto di sostenibilità.

L’Amministrazione della città nel Salernitano, vincitrice del bando ANCI Co.Re.Ve. e grazie al prezioso coordinamento di SI.ECO., ha messo in campo una serie di azioni su più fronti perseguendo un duplice obiettivo: migliorare fattivamente la raccolta del vetro da un lato, dall’altro promuovere una cultura ecologica e responsabile e condivisa che sappia radicarsi anche tra studenti, commercianti e cittadini.

I risultati non sono tardati ad arrivare: secondo fonti SI.ECO., sono quasi 14 le tonnellate di vetro in più raccolte nel 2024 rispetto all’anno precedente, oltre cinque punti percentuale in più del 2023, e, soprattutto, di ‘qualità migliore’ in quanto ‘è notevolmente diminuita la frazione estranea’, rendendo più efficace e veloce lo smaltimento.

I primi ad essere coinvolti nella progettualità sono stati proprio gli operatori ecologici. Attraverso una formazione mirata, hanno affinato le competenze tecniche per ottimizzare il lavoro quotidiano e instaurato un dialogo diretto con la cittadinanza.

Le loro osservazioni, raccolte sul campo grazie a una serie di interviste, hanno contribuito a perfezionare il servizio e a migliorare il rapporto con i residenti.

Le attività commerciali non sono state da meno. Supermercati, ristoranti e altre realtà locali hanno risposto positivamente a un programma di sensibilizzazione che ha puntato i riflettori sul loro ruolo cruciale: fare del riciclo un elemento distintivo e, al contempo, una scelta di responsabilità sociale.

Anche i comuni cittadini hanno avuto un ruolo centrale, grazie al concorso a premi pensato per incentivare la raccolta differenziata del vetro. L’iniziativa ha avuto il merito di coinvolgere tutti attraverso una competizione virtuosa e coinvolgente, amplificata da una campagna di informazione capillare che ha coperto il territorio attraverso volantini, social media e incontri mirati.

Ma il futuro si costruisce dai più piccoli, e nelle scuole di Mercato San Severino il vetro è diventato il protagonista di laboratori creativi e progetti educativi.

I bambini non solo hanno appreso le buone pratiche di riciclo, ma si sono trasformati in veri ambasciatori della sostenibilità, portando nelle loro famiglie e nella comunità un messaggio di impegno e consapevolezza.

La sostenibilità si costruisce passo dopo passo, con interventi concreti che producono effetti duraturi.

Con questo progetto, Mercato San Severino non solo ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la raccolta del vetro ma anche di promuovere una maggiore coscienza collettiva condivisa, candidandosi a diventare d’esempio per tutta l’area del Salernitano.