Dopo una vivace discussione in aula il consiglio comunale ha da poco deliberato all’unanimità l’istituzione del mercato di via della Liberazione a Bagnoli e la ridefinizione del mercato di via Luigi Califano a Ponticelli.

L’assemblea cittadina ha approvato i due atti su proposta della Giunta comunale.