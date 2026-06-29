Meno sportelli e più servizi digitali

Così cambia l’accesso bancario nei territori

La crescente digitalizzazione che ha caratterizzato gli ultimi 15 – 20 anni ha man mano cambiato il rapporto tra cittadini e servizi bancari.

Alla crescente diffusione dell’home banking, gestibile tramite smartphone, si è affiancato un fenomeno sempre più evidente: la progressiva riduzione degli sportelli fisici, in particolare nei piccoli comuni, nelle zone montane e nelle aree periferiche. È un tema che riguarda anche la Campania, dove la presenza bancaria sul territorio si è gradualmente ridotta.

Secondo alcune recenti analisi, dedicate alla cosiddetta “desertificazione bancaria“, aumentano infatti i comuni italiani privi di sportelli e servizi finanziari. Si tratta di un cambiamento che ha importanti ripercussioni sociali, perché modifica il modo in cui cittadini, famiglie e piccole attività accedono agli strumenti bancari quotidiani.

È una situazione che ha portato sempre più utenti a valutare soluzioni digitali e più flessibili, come i conti correnti a canone gratuito, spesso messi a confronto tramite piattaforme di comparazione come Facile.it.

La riduzione degli sportelli e il nuovo scenario bancario

È lecito chiedersi perché ci siano sempre meno sportelli fisici. I motivi sono essenzialmente due. Il primo è di carattere puramente economico: la necessità degli istituti bancari di contenere i costi. Il secondo è la crescente diffusione dei servizi digitali, che hanno pian piano ridotto l’affluenza agli sportelli. Moltissime operazioni che prima richiedevano la presenza in banca, per esempio l’apertura del conto, la stampa dell’estratto conto, i bonifici o la richiesta di nuovi servizi, possono essere oggi facilmente gestite in autonomia tramite smartphone o PC.

Nelle grandi città questa trasformazione è stata recepita più velocemente. Nei territori meno serviti, invece, il cambiamento ha creato alcuni disagi, in particolar modo per le fasce di popolazione meno abituate a usare gli strumenti digitali.

Servizi online e nuove abitudini finanziarie

L’utilizzo quotidiano dello smartphone e del PC per gestire pagamenti, utenze domestiche e trasferimenti di denaro ha contribuito a rendere il conto corrente un servizio sempre più “dematerializzato”.

Anche le modalità di scelta sono cambiate. Oggi molti utenti non si rivolgono più alla loro banca “storica”, ma confrontano condizioni, funzionalità aggiuntive e costi direttamente online, valutando strumenti che includono carte, bonifici istantanei, prelievi e gestione da app. A questo riguardo, i portali di comparazione online hanno semplificato molto il confronto tra offerte differenti.

Considerazioni simili si possono fare anche per le piccole imprese e per i professionisti, che negli ultimi anni hanno incrementato l’utilizzo di servizi bancari online, soprattutto per velocizzare operazioni amministrative e monitorare movimenti e pagamenti in tempo reale.

Il rischio di un divario digitale

La transizione verso un sistema sempre più digitale ha anche qualche criticità. Se da un lato molti utenti apprezzano la possibilità di operare senza vincoli di orario e senza doversi recare fisicamente in filiale, dall’altro resta aperto il tema dell’accessibilità.

Anziani, persone con scarsa familiarità tecnologica e residenti nelle aree meno connesse rischiano infatti di incontrare maggiori difficoltà nell’utilizzo dei servizi online.

Per questo motivo il tema della desertificazione bancaria continua a intrecciarsi con quello sull’inclusione digitale e sulla necessità di garantire servizi essenziali anche nei territori più periferici.

Probabilmente si andrà verso un modello ibrido, in cui la componente digitale continuerà a crescere, pur lasciando aperta la questione di come mantenere un rapporto diretto con gli utenti che ancora oggi considerano la presenza fisica della banca un elemento importante, esigenza a cui piattaforme come Facile.it rispondono con una forte presenza sul territorio grazie a oltre 200 Store fisici.