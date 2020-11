Menna sulla Giornata internazionale contro la violenza alle donne

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza alle donne, si registra stamani, 19 novembre, la dichiarazione dell’Assessore alle pari opportunità Francesca Menna.

Afferma:

Questa giornata ci impone una riflessione su quanto lavoro ci sia ancora da fare per costruire una vera cultura contro la violenza di genere. Tutti ne parlano ma poi quando bisogna mettere in atto buone pratiche ed assumersi responsabilità per costruire davvero azioni di contrasto alla violenza di genere spesso si viene meno.

Ad oggi il Comune di Napoli riesce a mettere a disposizione 529.480,00 euro per la gara per la casa comunale “Casa Fiorinda” per 2 annualità di progetto, per i Centri anti violenza abbiamo in bilancio 123.730 euro, mentre per le case convenzionate speriamo di racimolare 50.000 euro.

Sarà anche poco rispetto alla vastità del problema ma sarà ancor meno, drammaticamente ancor meno senza l’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio comunale.

Questi fondi sono necessari per far partire i bandi che ad oggi sono bloccati in quanto ancora non c’è stata l’approvazione del bilancio da parte dell’aula della Sala dei Baroni.

Ciò che è avvenuto in questi mesi, il mancato avvio dei bandi per i Centri e la drammaticità della situazione potrebbe rivelarsi solo un “assaggio” di quello che accadrebbe qualora la città, in piena emergenza sanitaria, fosse affidata ad un Funzionario amministrativo che potrebbe purtroppo gestire i fondi senza il doveroso criterio di attenzione politica ma esclusivamente burocratica e tecnocratica.

Vorrei che tutti riflettessero su questi temi, che si chiedessero quanto l’Etica e la Politica debbano camminare insieme ora più che mai, quanto la capacità di stare insieme pensando al bene comune diventi indispensabile e sia un banco di prova della capacità di tutte le forze politiche di FARE la democrazia!