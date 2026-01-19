Menarini Bus di Flumeri (AV), confronto in Regione con i sindacati

Garantire la tutela dei lavoratori e la continuità produttiva

Il Presidente Roberto Fico, insieme all’Assessore ai Trasporti Mario Casillo e all’Assessore al Lavoro Angelica Saggese, ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia una rappresentanza di organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC, UGLM di Avellino per un confronto sulla situazione dell’azienda Menarini Bus di Flumeri.

Al centro dell’incontro i temi del lavoro e dell’impresa, dell’occupazione e della continuità produttiva, in una vicenda che coinvolge direttamente il settore dei trasporti e assume particolare rilevanza per le aree interne.

Nel corso del confronto, i rappresentanti sindacali hanno illustrato le criticità dell’azienda, soffermandosi, in particolare, sulla contrazione delle commesse, sull’avvio della cassa integrazione a partire da febbraio e sulla necessità di portare la vertenza all’attenzione dei tavoli istituzionali nazionali e del Ministero competente.

Il Presidente Fico ha accolto con attenzione le istanze rappresentate, ribadendo l’impegno a seguire con costanza l’evoluzione della situazione e a valutare ogni possibilità utile a garantire la tutela dei lavoratori e la continuità produttiva.